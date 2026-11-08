فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن تابع الدوري الإنجليزي خلال فترة تأجيل تصفيات البرازيل: "12 ساعة لن أستعيدها أبداً"

قال ماكس فيرستابن أن يوم السبت في البرازيل كان يوماً ضائعاً بالنسبة إليه، بعدما كان يعلم مسبقاً أنه سينطلق من آخر شبكة الانطلاق. ويتوقع السائق الهولندي أن تكون مهمته في التقدم عبر الترتيب أصعب بكثير مقارنة بالسنوات الماضية.

منشور: 08-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

قرر ماكس فيرستابن إنهاء مشاركته بعد القسم الأول من التصفيات خلال تصفيات الفورمولا 1 في ساو باولو، بعدما كان يعلم مسبقاً أنه سينطلق من آخر شبكة الانطلاق في جائزة البرازيل الكبرى، بسبب عقوبة تراجع مرتبطة بالمحرك.

وفي نشرة "شبكة الانطلاق" الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، يظهر فيرستابن في المركز الحادي والعشرين، خلف لويس هاميلتون وأمام سيرجيو بيريز مباشرة.

وأظهر بطل العالم أربع مرات مجدداً خلال القسم الأول من التصفيات مدى قدرته التنافسية في الظروف الممطرة. إذ كان زمنه في اللفة السريعة الأولى أسرع بـ1.4 ثانية من الزمن المسجل في صدارة الترتيب آنذاك، كما تفوق بأربعة أعشار من الثانية على هاميلتون، الذي عبر خط البداية والنهاية بعده بوقت قصير.

وأنهى سائق ريد بُل القسم الافتتاحي من التصفيات في المركز الثالث في نهاية المطاف، خلف لاندو نوريس وجورج راسل، قبل أن يغادر السيارة.

وعندما سُئل عما إذا كان قد استمتع ولو قليلاً بالقيادة تحت الأمطار في البرازيل، أجاب فيرستابن خلال حديثه في المنطقة المخصصة للمقابلات الإعلامية: "ليس حقاً، لأنني لا أنافس على أي شيء. تركيزي منصب بالفعل على يوم الغد، ولذلك كان الأمر يقتصر على إكمال لفة من دون المخاطرة بأي شيء. كنتُ في المقدمة خلال كل لفة أكملتها، لكن ذلك لم يكن مفاجئاً بالنسبة إليّ".

ومثل بقية السائقين، اضطر فيرستابن إلى الانتظار قرابة ساعة ونصف بسبب التأخير الناجم عن رفع العلم الأحمر، قبل أن يتمكن من الخروج إلى الحلبة. وعندما سُئل عن الطريقة التي أمضى بها ذلك الوقت خلال هطول الأمطار الغزيرة، ضحك فيرستابن أمام كاميرا قناة "فيابلاي" قائلاً: "كنت أشاهد كرة القدم. الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعندما سُئل عن المباراة التي كان يتابعها تحديداً، تابع فيرستابن: "شاهدت العديد من المباريات المختلفة، لكن مباراة نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي كانت الأخيرة قبل أن أعود إلى السيارة. كانت النتيجة 3-1، وشاهدت هدفاً رائعاً بالفعل قبل عودتي مباشرة!".

وعندما أُشير إلى أن الجماهير قد تجد صعوبة في تصديق أن فيرستابن كان يتابع كرة القدم قبل وقت قصير من خوض التصفيات في ظروف بالغة الصعوبة، رد السائق الهولندي بهدوء قائلاً: "لكنني سأنطلق من المركز الأخير على أي حال، لذلك لا يهم. لقد خسرت اليوم 12 ساعة من حياتي لن أستعيدها أبداً".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

لماذا يعتقد فيرستابن أن العودة إلى المقدمة ستكون أصعب في 2026؟

رغم أن فيرستابن لم يكن ينافس على أي شيء يوم السبت، فإن يوم الأحد سيكون مختلفاً بطبيعة الحال. فقد قدم السائق الهولندي بالفعل ثلاث عودات استثنائية خلال سباقات سابقة على حلبة إنترلاغوس، بما في ذلك الموسمين الماضيين.

ففي عام 2024، فاز فيرستابن بالسباق بعدما انطلق من المركز السابع عشر، موجهاً ضربة فعلية لطموحات نوريس المتبقية في المنافسة على اللقب، بينما انطلق السائق الهولندي العام الماضي من ممر الصيانة ليصعد إلى منصة التتويج.

وبالتالي، فإن الانطلاق من الصف الأخير لا يعني بالضرورة أن فرصه معدومة، لكن فيرستابن يعتقد أن التقدم عبر الترتيب مع سيارات 2026 سيكون أصعب بكثير.

حيث قال النجم الهولندي: "كان ذلك ممكناً في الماضي، لكن لم يعد لدينا نظام الحد من الجر (دي آر أس) الآن. كما أن وضع التجاوز محدود للغاية هنا، بسبب الخط المستقيم الطويل".

"يستنزف الجميع طاقة البطارية، ولذلك سيكون فارق السرعة على الخط المستقيم أقل بكثير. سيكون الوضع مشابهاً إلى حد ما لما شهدناه في المكسيك، وبالتالي ستكون التجاوزات أصعب بكثير من المعتاد".

ومع ذلك، قد تمنحه الأمطار بعض المساعدة بطبيعة الحال. إذ تشير التوقعات مجدداً إلى هطول الأمطار يوم غد في ساو باولو، وهو ما كان أيضاً أحد العوامل التي أخذتها فيراري في الحسبان عندما قررت قبول عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق لسائقيها كليهما هنا.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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