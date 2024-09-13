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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن: بياستري ليس السائق الذي يقبل بالمرتبة الثانية في الفريق

اضطرت مكلارين لتوجيه كامل دعمها لنوريس في معركة اللقب، لكن فيرستابن لا يرى بأن بياستري من النوع الذي يقبل بأن يكون السائق رقم 2.

أوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

أوسكار بياستري، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

صرّح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن أوسكار بياستري سائق مكلارين ليس الشخص الذي يرغب بأن يُطلق عليه رقم 2، وذلك عند سؤال الهولندي عن رأيه في "قوانين البابايا".

بات الوضع التنافسي بين ثنائي مكلارين محور حديث عالم الفورمولا 1 مؤخرًا، ولا سيما بعد معركة اللفة الأولى التي جمعتهما في جائزة إيطاليا الكبرى.

لتُعلن مكلارين هذا الأسبوع بأنهم ستدعم نوريس في معركة اللقب أمام فيرستابن وأن بياستري يوافق على دعم زميله، وبالتالي سيتم تطبيق أوامر الفريق في بعض المواقف المتفق عليها.

على الجانب الآخر، صرّح فيرستابن أنه لا يكترث لذلك في ظل المشاكل التي تواجهها ريد بُل حاليًا.

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حيث قال عند سؤاله عن المسألة: "سيفعلون ما يريدون، تلك ليست مشكلتي، فلدي مشاكلي الخاصة حاليًا".

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى أوسكار، فإنه أقرب إلى لاندو مني، لذلك سنرى كيف سيتعاملان مع الوضع".

هذا وأوضح فيرستابن أنه يتفهم انتظار مكلارين الطويل قبل تقديم أوامر الفريق، قائلًا: "نوريس وبياستري متقاربان للغاية في معركة البطولة. كما أن أوسكار ليس الشخص الذي يرغب بأن يطلق عليه السائق رقم 2 في الفريق".

وبالحديث عن توقعاته لجائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع بعد التراجع الذي شهدته ريد بُل في مونزا.

قال الهولندي: "مونزا لم تكن جولة جيدة بالنسبة لنا، لكننا حللنا الكثير من الأمور وحان الوقت لنتحسن. الأمر الأهم هو أن نفهم السيارة بشكل أفضل وأن نحاول جعلها طبيعية أكثر هنا".

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