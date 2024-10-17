فيرستابن: بياستري أفضل من أن يدعم نوريس وما كنت لأفعل ذلك لو كنت مكانه
لا يرى فيرستابن أن بياستري هو السائق الثاني في فريق مكلارين وأنه لم يكن ليقبل دعم نوريس في معركة اللقب لو كان في مكان الأسترالي.
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
صرح ماكس فيرستابن أنه لم يكن ليقبل بفكرة دعم لاندو نوريس ضمن معركة اللقب لو كان في محل أوسكار بياستري.
يرى فيرستابن أن بياستري سائق "جيد للغاية" كي يُطلب منه دعم زميله نوريس، وأن الأسترالي لن يقبل بذلك أبدًا.
حققت مكلارين تقدمًا كبيرًا هذا الموسم لتكون الفريق الأفضل في البطولة حاليًا وتنتزع صدارة الصانعين من ريد بُل.
في المقابل، يمتلك سائقها نوريس الفرصة للفوز بلقب السائقين في ظل تأخره بـ 52 نقطة خلف فيرستابن مع بقاء 6 جولات على نهاية الموسم.
وقد دفعت تلك الفرصة الواقعية لنوريس فريقه مكلارين إلى أن يعلن صراحة دعمه وإعطائه الأولوية على حساب زميله بياستري إذا ما دعت الظروف.
وقد عقّب فيرستابن متصدر الترتيب على وضع بياستري في تصريحات لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "بالنسبة لي، هو بالتأكيد ليس السائق الثاني، ولن أقبل ذلك لو كنت مكانه".
وأضاف: "من السهل عليّ بالطبع التحدث عن ذلك لأنني في الفورمولا 1 منذ 10 سنوات، وهذا هو الموسم الثاني لأوسكار، لذا من الصعب الحفاظ على ثبات الموقف".
وتابع: "لكنه سائق فورمولا 1 رائع ولا يستحق التخلي عن الانتصارات والمراكز لمجرد أن يُطلب منه ذلك أو أن يكون في دور ثانوي".
في المقابل، وبالعودة إلى سباق مونزا، فقد كان من الممكن أن تغير مكلارين ترتيب السائقين عندما أنهى بياستري ونوريس في المركزين الثاني والثالث على التوالي، لكن الفريق أوضح دائمًا أنه لن يطلب من بياستري التخلي عن الانتصارات لصالح نوريس. كما صرح نوريس نفسه بأنه لا يريد أن يُمنح اللقب بسهولة.
حيث قال: "إذا كان السائق الآخر يؤدي بشكل أفضل مني، فعلي أن أكون أفضل، ولا أريد أن أحرم أي شخص من هذا النجاح".
وأكمل: "لا أريد أن يُمنح اللقب لي. نعم، سيكون من الرائع الحصول على البطولة وستشعر بالسعادة على المدى القصير، لكنني لا أعتقد أنك ستكون فخورًا بذلك على المدى الطويل".
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