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فيرستابن بعد منصة تتويج أوستن: "لم تكن وتيرتنا في السباق جيدة بما يكفي"

أوضح ماكس فيرستابن، الذي أنهى جائزة الولايات المتحدة الكبرى في المركز الثالث، أن وتيرة ريد بُل خلال السباق لم ترقَ إلى مستوى التوقعات.

أحمد مجدي

منشور: 25-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

انطلق ماكس فيرستابن من الصف الأول على شبكة الانطلاق في أوستن، ونجح في حجز مقعد على منصة التتويج، بعد عبوره خط النهاية في المركز الثالث.

وأشار السائق الهولندي إلى أن الفريق لم يتمكن من تقديم الأداء المطلوب طوال السباق، مشددًا على ضرورة فهم أسباب عدم تحقيق حزمة السيارة النتائج نفسها في أوستن، بعدما قدمت أداءً جيدًا خلال السباقات الأخيرة.

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وقال فيرستابن في تصريحاته عقب السباق: "أعتقد أن وتيرتنا الإجمالية خلال السباق لم تكن جيدة بما يكفي. وربما لم تكن خيارات الإطارات المتاحة لدينا هي الأنسب أيضًا".

وأضاف: "علينا أن نفهم سبب حدوث ذلك، لأن كل شيء كان يسير على ما يرام بالنسبة إلينا في السباقات الأخيرة. أما هنا، ولأسباب لا أعرفها حتى الآن، فلم تسر الأمور كما كنا نأمل".

واختتم: "مع ذلك، تمكنا من الصعود إلى منصة التتويج. ربما حالفنا بعض الحظ بفضل دخول سيارة الأمان الافتراضية في نهاية السباق، لكنني سأقبل بهذه النتيجة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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