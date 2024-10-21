فيرستابن بعد معركته مع نوريس في أوستن: "مكلارين كثيرة التذمّر"

صرح ماكس فيرستابن بأنه لا يشعر بأي تعاطف مع فريق مكلارين بعد اتهامهم له بدفع لاندو نوريس خارج المسار عند المنعطف الـ 12 في أوستن، قائلًا بأن غريمة ريد بُل "كثيرة التذمّر مؤخرًا".

كان نوريس في ملاحقة فيرستابن خلال معركتهما على المركز الثالث في أغلب القسم الثاني من سباق أوستن المتألف من 56 لفة، وذلك عندما حاول تجاوز منافسه على اللقب من الجهة الخارجية للمنعطف الـ 12 الأيسر.

وقد دافع فيرستابن عن مركزه من الجهة الداخلية وتقدم إلى الأمام عند رأس المنعطف، ثم اتخذ مسارًا واسعًا حتى خرج عن المسار بكامل إطاراته الأربعة، مما اضطر نوريس للخروج عن المسار معه من الجهة الخارجية.

ورغم ذلك، خرج نوريس متقدمًا على منافسه، ولكن اختلف السائقان والفريقان حول من كان يجب عليه التراجع، حيث جادل فريق ريد بُل بأن نوريس لم يكن يجب أن يتجاوز وهو خارج المسار.

واختار السائق البريطاني الاحتفاظ بمركزه بدلًا من إعادته لفيرستابن، وهو ما دفع الحكام لفرض عقوبة خمس ثوانٍ عليه، مما تسبب بتراجعه إلى المركز الرابع خلف فيرستابن في الترتيب النهائي.

وعندما سئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا ما كان لديه تعاطف مع موقف مكلارين، أجاب فيرستابن: "لا، ليس لدي ذلك. إنهم يتذمرون كثيرًا مؤخرًا".

وأضاف: "القواعد واضحة جدًا، لا يمكنك التجاوز من خارج الخط الأبيض. لقد تعرضت لعقوبة بسبب ذلك في الماضي أيضًا".

وتابع: "أعتقد في موسم 2017 أو شيء من هذا القبيل، فقدت منصة التتويج بسبب ذلك. لذا، بقيت هادئًا وحاولت تقديم أفضل ما يمكن بعد ذلك لإكمال السباق. لم يكن الأمر سهلًا مع الإطارات والوضع الذي كنت فيه، لكن بشكل عام، استمتعت حقًا بتلك المعركة التي خضناها".