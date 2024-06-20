فيرستابن بعد سباق كندا: "باتت المنافسة أكثر صعوبة بالتأكيد"
يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن حدة المنافسة قد ازدادت بشكل كبير في الفورمولا واحد، بعد سباق جائزة كندا الكبرى الذي شهد منافسة شرسة بين 3 فرق.
المركز الثاني لاندو نوريس، مكلارين، الفائز بالسباق ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ، المركز الثالث جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
في كندا وعلى حلبة مونتريـال، بدا أن تحديثات مرسيدس قد آتت ثمارها بالفعل، لتنجح السهام الفضية باللحاق بركب المنافسين الآخرين: مكلارين وفيراري.
وكانت فيراري قد أحرزت الفوز بسباق موناكو مع شارل لوكلير، وفي جولة أستراليا كذلك خلال وقت سابق من الموسم بفضل جهود كارلوس ساينز.
أما مكلارين، فأحرزت الفوز في ميامي على يد لاندو نوريس، الذي نافس بقوة في سباق إيمولا التالي، ليحقق المركز الثاني خلف فيرستابن.
ورغم أن الهولندي بطل العالم ثلاث مرات، فاز في كندا، لكن السباق كان متقلباً ولعبت فيه سيارة الأمان دوراً إضافياً كذلك، لكن النتيجة الفعلية هي أنّ المنافسة باتت بالفعل متقاربة بين عدة فرق.
وهذا ما أشار إليه ضمن حديثه مع وسائل الإعلام، حيث قال: "باتت المنافسة أكثر صعوبة بالتأكيد".
وأكمل: "أعتقد أنه وبالطبع، كان سباق كندا مثيراً للغاية. وبالتأكيد نحن على أعصابنا. لا يمكننا تحمّل أية أخطاء أو حتى أخطاء صغيرة بعد الآن".
وأضاف: "لذا، نعم، كل تفصيل مهمّ، مهما كان صغيراً".
وتابع: "نريد على الدوام تواجد سيارتين في المقدمة".
وضمن المعركة ضمن بطولة المصنعين، تنفست ريد بُل الصعداء بعد فشل فيراري في تسجيل النقاط خلال سباق كندا، لكن فيرستابن يدرك أهمية مواصلة تسجيل النقاط.
فقال: "كنت أدرك ضرورة تسجيل العدد الأكبر من النقاط، كي لا تلحق بنا الفرق الأخرى".
وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، طالما أنك تحقق الانتصارات وتجمع 25 نقطة، حتى وإن حقق الآخرون المركز الثاني أو الثالث، فإنك لن تخسر كثيراً. من ثم بوسعك حينها تحمّل المرور بجولة غير مثالية".
وأردف: "من الطبيعي أننا نريد تواجد كلتا السيارتين في المقدمة. ليس لديّ أي شكّ بأننا سنحقق ذلك قريباً جداً".
واختتم: "لذا نعم، نحتاج للتركيز على سيارتنا، جعلها أسهل في القيادة، وربما أكثر راحة. أنا واثق أننا سنرى كلتا السيارتين في المقدمة كما كان مع بداية الموسم".
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