فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

أنهى فيرستابن سباق المجر خامساً، بعد استراتيجية غير ملائمة إضافة إلى حادثة جمعته مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس في القسم الأخير.

وبعد السباق، تكلم الهولندي حول هذه النقطة، فقال: "كان سباقاً صعباً بالنسبة لنا".

وأكمل: "من الطبيعي أن يتسبب ذلك بإحباطي لأنني أردتُ أن يكون الحال أفضل".

وتابع: "لو نظرنا للسباق برمّته لوجدنا أننا كنا سريعين بما يكفي؛ للأسف لم نمتلك الوتيرة الكاملة ولم تعمل استراتيجيتنا اليوم".

وأردف: "الحرارة المرتفعة للمسار كانت تعني فرط حرارة الإطارات. وعلقنا خلف السيارات وتركناهم يدخول للمنصة قبلنا. لا أعتقد أننا خضنا أفضل أيامنا".

واسترسل: "كان علينا شق طريق العودة، وخسرتُ الكثير من الوقت خلف مرسيدس".

وأضاف: "وتيرة السيارة لم تكن جيدة، لذلك كنا بحاجة لاستعمال استراتيجية جيدة وهذا ما لم نقم به اليوم".

واستكمل: "لا أعتقد أننا كنا قادرين على هزيمة مكلارين، لكنني أعتقد أن المركز الثالث كان ممكناً. كان سباقاً محبطاً".

ومجدداً كرّر فيرستابن أن الاستراتيجية الخاطئة كلفته المركز الثالث.

فقال: "من الواضح أننا لم نمتلك الوتيرة في السباق لمنافسة مكلارين، لكن كان يجب أن نحرز المركز الثالث".

وأردف: "لكن وبسبب الاستراتيجية الخاطئة، كنت دوماً في الخلف وكان عليّ منافسة الآخرين على الدوام".

واسترسل: "كان التجاوز شبه مستحيل. الحرارة مرتفعة جداً ومع الاقتراب من الآخرين فإن حرارة الإطارات ترتفع كثيراً وبسرعة".

وأضاف: "لم أتكلم مع الفريق بعد ولا أعلم ما حصل. علينا الكلام. على أية أعتقد أننا لم نتوقع مدى صعوبة اللحاق بالآخرين".

وأكمل: "كنا نعاني مع السرعة طوال الجولة. بالطبع كنت غاضباً وفي بعض الأحيان تتكلم عبر اللاسلكي للتعبير عن رأيك".

واستكمل: "هذا ما فعلته اليوم. كنا نأمل بوقفة صيانة ثانية أفضل، لكن هذا لم يحصل. بالنسبة لي، هذه المحادثات عبر اللاسلكي لا تشتّتني".

واختتم: "بالطبع أنا محبط لكن في السيارة عليك فقط التركيز على ما يجب عليك فعله".