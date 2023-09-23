فيرستابن بعد تصفيات اليابان: بوسع منتقدي ريد بُل الآن "أن يغربوا عن وجهنا" 

سجل متصدر الترتيب العام لفتين سريعتين في القسم الثالث من تصفيات اليابان، حيث كانت لفته السريعة الأخيرة أفضل بأكثر من نصف ثانية مقارنة بأقرب ملاحقيه، أوسكار بياستري سائق مكلارين.

وعادت ريد بُل بقوة واضحة بعد جولة سنغافورة الصعبة التي لم تنجح خلالها بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات.

وكان انخفاض الأداء المفاجئ للفريق على حلبة مارينا باي قد أثار الكثير من الشكوك من قبل المنتقدين حيال إمكانية تأثير التوجيه التقني الذي أصدره الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للحد من الأجنحة المرنة وكذلك مرونة أرضية السيارات على ريد بُل، رغم أن الفريق نفى ذلك.

"خضنا جولة سيئة بالطبع، حينها بدأ الناس بالكلام ’آه، كل ذلك بسبب التوجيه التقني’. أعتقد أنه بوسعهم أن يغربوا عن وجهنا الآن" قال فيرستابن حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال ذلك.

وأكمل: "من ناحيتي، كنت مستعداً تماماً لخوض جولة جيدة هنا، وضمان تقديم أداء قوي".

وأوضح فيرستابن شارحاً أن مهندسه جيانبيرو لامبيازي قال له بأنه من الممكن الوصول لفلك الدقيقة و28 ثانية في طلعته السريعة الثانية، بعد أن اقترب من ذلك كثيراً في أول لفة سريعة بالقسم الثالث مع دقيقة و29.012 ثانية.

وكان فيرستابن يدرك بإمكانية تقديم السيارة لمزيد من الأداء في اللفة التالية، وهذا ما حصل بالفعل.

فقال: "قال لي لامبيازي أن دقيقة و28 ثانية سيكون إنجازاً جميلاً، حينها قلت له ’لا تقلق، سأفعلها’. حينها ردّ ’حسناً لكن لا تتسبب بحادثة’، وقلتُ ’ليس هذا ما أريده بالطبع’".

وأردف: "كنت أعلم أن السيارة قادرة على تقديم المزيد. لهذا حاولت مجدداً وقد سار كل شيء بشكل جيد".

وتابع: "منذ أن لمست السيارة أرض الحلبة، كانت ممتعة جداً في قيادتها، وقابلة جداً للتوقع، وهذا هو الأمر المهم. كنت أتحسن لفة تلو الأخرى في التصفيات".