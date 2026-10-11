شارك ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، انطباعاته بعد تحقيقه انتصاره الأول في مسيرته ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما أنهى سباق مارينا باي في المركز الأول إثر انطلاقه من البول بوزيشن.

وقال سائق ريد بُل: "عندما أنظر إلى ما حدث، أعتقد أننا حققنا انتصارًا جيدًا للغاية. كانت سرعتنا ووتيرتنا، وكل شيء، بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "كنا جيدين إلى حد كبير على إطارات السوفت والميديوم، رغم أنني أعتقد أن الجميع واجه بعض الصعوبات مع إطارات الميديوم. في النهاية، أنجزنا المهمة، وأنا سعيد للغاية بتحقيق الفوز هنا".

وتابع فيرستابن حديثه عن انطلاقة السباق قائلًا: "حاولت تقديم أفضل ما لدي عند الانطلاقة، ولحسن الحظ، كان ذلك كافيًا".

وعن الوتيرة التي أظهرها الفريق في السباقات الأخيرة، قال الهولندي: "سار السباقان الأخيران بصورة جيدة جدًا بالنسبة إلينا. من الرائع رؤية ذلك، فهناك حافز هائل داخل الفريق لتحقيق النجاح، وأنا سعيد للغاية وأستمتع كثيرًا بالعمل مع الفريق".

واختتم: "آمل أن نتمكن من الاستمتاع بمزيد من اللحظات الجيدة خلال ما تبقى من الموسم".