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فيرستابن بعد تحقيق أول فوز في سنغافورة: "كل شيء كان بالمستوى المطلوب"

تمكن ماكس فيرستابن أخيرًا من تحقيق أول فوز له على حلبة مارينا باي بعدما سيطر على سباق جائزة سنغافورة الكبرى منطلقًا من البول بوزيشن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: كلايف روز

شارك ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، انطباعاته بعد تحقيقه انتصاره الأول في مسيرته ضمن جائزة سنغافورة الكبرى، بعدما أنهى سباق مارينا باي في المركز الأول إثر انطلاقه من البول بوزيشن.

وقال سائق ريد بُل: "عندما أنظر إلى ما حدث، أعتقد أننا حققنا انتصارًا جيدًا للغاية. كانت سرعتنا ووتيرتنا، وكل شيء، بالمستوى المطلوب".

وأضاف: "كنا جيدين إلى حد كبير على إطارات السوفت والميديوم، رغم أنني أعتقد أن الجميع واجه بعض الصعوبات مع إطارات الميديوم. في النهاية، أنجزنا المهمة، وأنا سعيد للغاية بتحقيق الفوز هنا".

وتابع فيرستابن حديثه عن انطلاقة السباق قائلًا: "حاولت تقديم أفضل ما لدي عند الانطلاقة، ولحسن الحظ، كان ذلك كافيًا".

وعن الوتيرة التي أظهرها الفريق في السباقات الأخيرة، قال الهولندي: "سار السباقان الأخيران بصورة جيدة جدًا بالنسبة إلينا. من الرائع رؤية ذلك، فهناك حافز هائل داخل الفريق لتحقيق النجاح، وأنا سعيد للغاية وأستمتع كثيرًا بالعمل مع الفريق".

واختتم: "آمل أن نتمكن من الاستمتاع بمزيد من اللحظات الجيدة خلال ما تبقى من الموسم".

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