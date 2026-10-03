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تمكن ماكس فيرستابن من تحقيق أول بول بوزيشن له هذا الموسم في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، كما أهدى شراكة ريد بُل-فورد أول بول بوزيشن كذلك.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

تمكن ماكس فيرستابن من تحقيق أسرع لفة في التصفيات على حلبة ماليزيا متقدمًا على لويس هاميلتون سائق فيراري، وزميله في ريد بُل إسحاق حجار (الذي سيتراجع 5 مراكز بسبب العقوبة)، لينطلق كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس من المركز الثالث جراء ذلك.

وأكد السائق المخضرم بطل العالم أربع مرات أن تحقيق هذه النتيجة يمثل نجاحًا كبيرًا بعد الصعوبات التي واجهها الفريق في الجزء الأول من الموسم، موضحًا أن هدفهم في يوم السباق هو تحقيق الفوز.

وتحدث ماكس فيرستابن عن مشاعره مباشرة بعد التصفيات، قائلًا: "إنه شعور رائع. لقد سعينا إلى تحقيق البول بوزيشن لفترة طويلة".

وأضاف: "كانت هناك لحظات اقتربنا فيها كثيرًا، لكن بالنظر إلى الطريقة التي بدأنا بها الموسم، فمن الرائع حقًا أن نتمكن أخيرًا من تحقيق ذلك".

وتابع: "أنا سعيد جدًا بنتيجة اليوم، وسأخوض بالتأكيد سباق الغد من أجل الفوز. عندما تبدأ السباق من المقدمة، فمن الطبيعي أن يكون هذا هو الهدف".

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