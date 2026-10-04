فيرستابن بعد تحقيق أولى انتصارته هذا الموسم: "من الرائع حقًا تحقيق الفوز بعد كل هذه المعاناة"
تمكن ماكس فيرستابن من تحقيق أول انتصار له هذا الموسم من بوابة جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا متفوقًا على كيمي أنتونيللي ولويس هاميلتون.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي
شهد سباق البحرين في ماليزيا، الذي تأخر انطلاقه بسبب الأمطار، تفوق ماكس فيرستابن على ثنائي مرسيدس بعد خسارة الصدارة في بداية السباق، ليعود ويتصدر ويحافظ على تقدمه حتى النهاية متفوقًا على كيمي أنتونيللي، بينما انسحب جورج راسل ليمنح لويس هاميلتون منصة تتويج جديدة مع فيراري بعد تجاوزه سيارة إسحاق حجار.
وشدد السائق الهولندي على أهمية هذا الفوز بعد فترة صعبة، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من الحفاظ على السيطرة رغم حالة عدم اليقين في بداية السباق، وذلك بفضل اعتماد الاستراتيجية المناسبة.
وقال فيرستابن بعد تحقيقه الفوز الأول في شراكة ريد بُل-فورد: "بعد العام الذي عشناه والتقدم الذي أحرزناه، يُعد هذا فوزًا رائعًا حقًا".
وأضاف: "أنا فخور للغاية بالجميع، فمن الرائع حقًا تحقيق الفوز هنا. كان سباقًا فوضويًا إلى حد كبير، مع حدوث الكثير من الأمور المختلفة في البداية. فقدت الطاقة فجأة خلال لفة التشكيل الأولى، وسط الأمطار".
وأكمل: "اتخذنا القرار الصحيح باستخدام إطارات إنترميديت، ثم رفعنا وتيرتنا خطوة بخطوة حتى تمكنا من حسم الفوز".
واختتم: "بعد انتزاع الصدارة، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، لكننا تمكنا من إبقاء كل شيء تحت السيطرة".
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