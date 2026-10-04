تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

فيرستابن بعد تحقيق أولى انتصارته هذا الموسم: "من الرائع حقًا تحقيق الفوز بعد كل هذه المعاناة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن بعد تحقيق أولى انتصارته هذا الموسم: "من الرائع حقًا تحقيق الفوز بعد كل هذه المعاناة"

فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

تأجيل انطلاق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 بعد عاصفة رعدية تضرب ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تأجيل انطلاق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 بعد عاصفة رعدية تضرب ماليزيا

موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق الرئيسي في اليابان ويصبح على بعد نقطتين من صدارة الترتيب

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق الرئيسي في اليابان ويصبح على بعد نقطتين من صدارة الترتيب

فيرستابن يرد على تعليقات راسل بعد تصفيات ماليزيا: "ربما عليّ اصطحابه إلى الساونا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن يرد على تعليقات راسل بعد تصفيات ماليزيا: "ربما عليّ اصطحابه إلى الساونا"

"فيا بحاجة إلى التدخل" - شرح تعليقات راسل بشأن سترة التبريد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
"فيا بحاجة إلى التدخل" - شرح تعليقات راسل بشأن سترة التبريد
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن بعد تحقيق أولى انتصارته هذا الموسم: "من الرائع حقًا تحقيق الفوز بعد كل هذه المعاناة"

تمكن ماكس فيرستابن من تحقيق أول انتصار له هذا الموسم من بوابة جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا متفوقًا على كيمي أنتونيللي ولويس هاميلتون.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

شهد سباق البحرين في ماليزيا، الذي تأخر انطلاقه بسبب الأمطار، تفوق ماكس فيرستابن على ثنائي مرسيدس بعد خسارة الصدارة في بداية السباق، ليعود ويتصدر ويحافظ على تقدمه حتى النهاية متفوقًا على كيمي أنتونيللي، بينما انسحب جورج راسل ليمنح لويس هاميلتون منصة تتويج جديدة مع فيراري بعد تجاوزه سيارة إسحاق حجار.

وشدد السائق الهولندي على أهمية هذا الفوز بعد فترة صعبة، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من الحفاظ على السيطرة رغم حالة عدم اليقين في بداية السباق، وذلك بفضل اعتماد الاستراتيجية المناسبة.

وقال فيرستابن بعد تحقيقه الفوز الأول في شراكة ريد بُل-فورد: "بعد العام الذي عشناه والتقدم الذي أحرزناه، يُعد هذا فوزًا رائعًا حقًا".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "أنا فخور للغاية بالجميع، فمن الرائع حقًا تحقيق الفوز هنا. كان سباقًا فوضويًا إلى حد كبير، مع حدوث الكثير من الأمور المختلفة في البداية. فقدت الطاقة فجأة خلال لفة التشكيل الأولى، وسط الأمطار".

وأكمل: "اتخذنا القرار الصحيح باستخدام إطارات إنترميديت، ثم رفعنا وتيرتنا خطوة بخطوة حتى تمكنا من حسم الفوز".

واختتم: "بعد انتزاع الصدارة، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، لكننا تمكنا من إبقاء كل شيء تحت السيطرة".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

وولف بعد الهزيمة من فيراري وريد بُل في التصفيات: "لا يمكننا فهم سبب افتقارنا إلى الوتيرة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
وولف بعد الهزيمة من فيراري وريد بُل في التصفيات: "لا يمكننا فهم سبب افتقارنا إلى الوتيرة"
المزيد من
ماكس فيرستابن

فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

فيرستابن يرد على تعليقات راسل بعد تصفيات ماليزيا: "ربما عليّ اصطحابه إلى الساونا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن يرد على تعليقات راسل بعد تصفيات ماليزيا: "ربما عليّ اصطحابه إلى الساونا"

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

هاميلتون المنطلق ثانيًا في ماليزيا: "سأبذل قصارى جهدي لمجاراة ماكس غدًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
هاميلتون المنطلق ثانيًا في ماليزيا: "سأبذل قصارى جهدي لمجاراة ماكس غدًا"

حجار واثق من العودة رغم عقوبة شبكة الانطلاق في ماليزيا: "أعتقد أننا قادرون على تعويض ذلك"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
حجار واثق من العودة رغم عقوبة شبكة الانطلاق في ماليزيا: "أعتقد أننا قادرون على تعويض ذلك"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
أنتونيللي: المركز الثاني كان أفضل نتيجة ممكنة بالنسبة لنا في ماليزيا

هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
هاميلتون بعد شق طريقه إلى منصة التتويج في ماليزيا: "اعتقدت في لحظة أن سباقنا قد انتهى"

فيرستابن بعد تحقيق أولى انتصارته هذا الموسم: "من الرائع حقًا تحقيق الفوز بعد كل هذه المعاناة"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن بعد تحقيق أولى انتصارته هذا الموسم: "من الرائع حقًا تحقيق الفوز بعد كل هذه المعاناة"

فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
فيرستابن ينتصر على فوضى سباق البحرين في ماليزيا ومنصة تتويج رائعة لـ هاميلتون وسط انسحاب راسل 

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فكرة ألونسو لإنقاذ الفورمولا 1 قبل عودة محركات "في 8".. وما مدى واقعية تطبيقها؟

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه