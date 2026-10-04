شهد سباق البحرين في ماليزيا، الذي تأخر انطلاقه بسبب الأمطار، تفوق ماكس فيرستابن على ثنائي مرسيدس بعد خسارة الصدارة في بداية السباق، ليعود ويتصدر ويحافظ على تقدمه حتى النهاية متفوقًا على كيمي أنتونيللي، بينما انسحب جورج راسل ليمنح لويس هاميلتون منصة تتويج جديدة مع فيراري بعد تجاوزه سيارة إسحاق حجار.

وشدد السائق الهولندي على أهمية هذا الفوز بعد فترة صعبة، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من الحفاظ على السيطرة رغم حالة عدم اليقين في بداية السباق، وذلك بفضل اعتماد الاستراتيجية المناسبة.

وقال فيرستابن بعد تحقيقه الفوز الأول في شراكة ريد بُل-فورد: "بعد العام الذي عشناه والتقدم الذي أحرزناه، يُعد هذا فوزًا رائعًا حقًا".

وأضاف: "أنا فخور للغاية بالجميع، فمن الرائع حقًا تحقيق الفوز هنا. كان سباقًا فوضويًا إلى حد كبير، مع حدوث الكثير من الأمور المختلفة في البداية. فقدت الطاقة فجأة خلال لفة التشكيل الأولى، وسط الأمطار".

وأكمل: "اتخذنا القرار الصحيح باستخدام إطارات إنترميديت، ثم رفعنا وتيرتنا خطوة بخطوة حتى تمكنا من حسم الفوز".

واختتم: "بعد انتزاع الصدارة، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، لكننا تمكنا من إبقاء كل شيء تحت السيطرة".