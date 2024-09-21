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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن بعد تأهله ثانيًا: لدينا الفرصة للفوز في سنغافورة

فيرستابن متفائل أن بوسعه تحقيق الفوز بسباق سنغافورة بعد تأهله بالمركز الثاني.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ثاني أسرع زمن في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى لينطلق من الصف الأول في سباق الغد خلف لاندو نوريس سائق مكلارين.

بعد سلسلة من التصفيات المحبطة التي خاضتها ريد بُل في الجولات الأخيرة على إثر تراجع أداء سيارتها، بدا الفريق قويًا نهاية هذا الأسبوع على حلبة شوارع مارينا باي.

وبالرغم من خروج سيرجيو بيريز من القسم الثاني للتصفيات، لكن زميله فيرستابن تمكن من التأهل بالمركز الثاني.

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"سارت التصفيات على نحو جيد للغاية منذ البداية" قال فيرستابن.

وأضاف: "تمكنا من تحسين السيارة تدريجيًا مع كل لفة. وإذا ما نظرتم إلى موقعنا بالأمس وكيف تقدمنا اليوم، فأنا سعيد جدًا بالتأهل على صف الانطلاق الأول".

وتابع: "القسم الثالث كان صعبًا، ومع إلغاء لفتي كذلك إثر العلم الأصفر المزدوج، وبعدها أن تكون لديك محاولة واحدة فقط، وحينها ترغب بأن تبقى ضمن الحدود وألا تتجاوزها".

وأكمل: "أتقبل المركز الثاني، أنا سعيد بذلك. السباق سيكون صعبًا في الغد بكل تأكيد، كثير من الأمور واردة الحدوث في سنغافورة، لكننا على الأقل وبهذه الطريقة لدينا الفرصة لإحراز الفوز".

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