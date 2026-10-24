فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيرستابن بعد تأهله ثانيًا في أوستن: "لم أقدم الأداء الذي كنت أتوقعه في القسم الثالث من التصفيات"

رغم حسمه المركز الثاني في تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، أعرب ماكس فيرستابن عن عدم رضاه عن أدائه في القسم الثالث من التصفيات.

أحمد مجدي

منشور: 24-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: كريس غرايثين

قال ماكس فيرستابن، الذي أنهى تصفيات أوستن في المركز الثاني، إن السيارة كانت جيدة خلال القسمين الأول والثاني من التصفيات، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى التوازن المطلوب مع أي من مجموعتي الإطارات في القسم الثالث.

وفي حديثه عن المشكلات التي واجهها خلال الجزء الأخير من التصفيات، أوضح فيرستابن: "لم تسر الأمور على ما يرام في القسم الثالث من التصفيات، هذا كل ما في الأمر. كان الوضع جيدًا في القسمين الأول والثاني، لكنني لم أتمكن، لسبب ما، من إيجاد توازن جيد مع أي من مجموعتي الإطارات".

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وأضاف: "لم أرتكب أية أخطاء، لكن السيارة افتقرت ببساطة إلى التماسك، وبدأت تنزلق كثيرًا. في لفتي الأخيرة، لم تسر الأمور كما خططت لها تمامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرياح الخلفية في بعض المقاطع. تحاول الضغط أكثر قليلًا، لكن إذا اصطدمت السيارة بتموج في زاوية غير مناسبة، تبدأ في الارتداد مثل حيوان الكنغر، وينتهي بك الأمر بانزلاق كبير. عندها تعرف أن اللفة قد انتهت".

واختتم: "بصراحة، لست راضيًا إطلاقًا عن القسم الثالث من التصفيات. لم يكن ذلك ما أريده، ولم أقدم الأداء الذي كنت أتوقعه. ومع ذلك، إذا كانت النتيجة هي المركز الثاني، فسأقبل بها بالتأكيد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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