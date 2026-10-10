فيرستابن بعد انتزاع البول بوزيشن في سنغافورة: "هذا ما كنت أطمح إليه"
أعرب ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، عن رضاه عن أداء السيارة والوتيرة التي حافظ عليها الفريق طوال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما انتزع البول بوزيشن خلال التصفيات التأهيلية لجائزة سنغافورة الكبرى، مؤكدًا أن الفريق حقق نتيجة استثنائية.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي
تمكن ماكس فيرستابن من تحقيق أول بول بوزيشن له على حلبة مارينا باي في سنغافورة، لينطلق من المركز الأول في سباق الغد أمام شارل لوكلير ولويس هاميلتون.
وفي حديثه بعد نهاية التصفيات، أشار فيرستابن إلى تقارب الأزمنة بين السائقين، معربًا عن سعادته بتحقيق الهدف الذي وضعه نصب عينيه.
وقال السائق الهولندي: "كانت الفوارق ضئيلة جدًا طوال التصفيات. بالطبع، أنا سعيد للغاية بانتزاع البول بوزيشن، لأن هذا ما كنت أطمح إليه".
وتابع: "كانت السيارة قوية للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع. هناك دائمًا أمور يمكن تحسينها، لكن المستوى الذي وصلنا إليه كان كافيًا لانتزاع البول بوزيشن، ولذلك أنا سعيد جدًا".
واختتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولهذا فإن انتزاع البول بوزيشن هنا يمثل نتيجة مميزة للغاية بالنسبة إلينا".
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