فيرستابن بعد المركز الثاني في مادرينغ: نتيجة "مذهلة"
اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن تحقيق المركز الثاني في سباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ، كان نتيجة "مذهلة"، بالنظر إلى سرعة المنافسين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
تأهل فيرستابن بالمركز الثالث خلف لاندو نوريس وأندريا كيمي أنتونيللي، لكنه أكمل السباق بالمركز الثاني بعد قليل من الدراما في بداية السباق.
وقد اختصر أنتونيللي المنعطف مرتين في اللفة الأولى ما اضطره لإعادة المركز واستفادة فيرستابن من ذلك ليتقدم مركزاً خلال بداية السباق.
قبل أن يختصر هو بدوره منعطفاً ويعيد المركز لكل من أنتونيللي ولويس هاميلتون.
لكن انسحاب هاميلتون بسبب مشاكل المكابح، ومن ثم سوء حظ نوريس مع استراتيجية فريقه خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، كان يعني تقدم فيرستابن حتى المركز الثاني ويتمسك به حتى خط النهاية.
حيث قال النجم الهولندي بعد السباق: "حسنًا، أعتقد أنه بالنظر إلى وتيرة السباق، فإنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا".
وأكمل: "بالطبع، نعلم أن لاندو كان سيئ الحظ بسبب سيارة الأمان الافتراضية. لذا، أعتقد أن المركز الثاني اليوم نتيجة مذهلة بالنسبة لنا".
وتابع مشيراً إلى السرعة الكبيرة التي اقترب بها نوريس منه في آخر السباق: "لأنكم رأيتم مدى سرعة لاندو في اللحاق بي، لكن لا يمكنك التجاوز هنا".
وأكمل: "لذلك تمكنت من إبقائه خلفي. وبالنسبة لنا، فإن احتلال المركز الثاني أمر مذهل بالطبع".
وتعليقاً على كيفية إبقاء نوريس خلفه رغم فارق السرعة، أكد فيرستابن أنه وبسبب طبيعة الحلبة التي تصعب التجاوزات كثيراً، يكفي إبقاء السيارة في منتصف المسار لمنع المنافس من التجاوز.
حيث قال: "كنت أبقي السيارة في منتصف المسار فحسب. أعتقد أن ذلك ينجح بشكل جيد جدًا هنا".
واختتم: "بالطبع، نعم، كنت أحاول فقط الحفاظ على التماسك في الإطارات، وهو ما أعتقد أنه كان على الأرجح الجزء الأصعب من تلك المرحلة الأخيرة".
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