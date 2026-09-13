تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"كدت أنام" - سائقو الفورمولا 1 يطالبون بتغييرات على حلبة مدريد بعد جائزة إسبانيا "السيئة جدًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"كدت أنام" - سائقو الفورمولا 1 يطالبون بتغييرات على حلبة مدريد بعد جائزة إسبانيا "السيئة جدًا"

رالي تشيلي: الفوز يعزز آمال سولبرغ باللقب وتويوتا تحسم بطولة الصانعين

دبليو آر سي
دبليو آر سي
رالي تشيلي
رالي تشيلي: الفوز يعزز آمال سولبرغ باللقب وتويوتا تحسم بطولة الصانعين

شريط الأحداث وراء إضاعة نوريس فرصة الفوز في مادرينغ تحت سيارة الأمان الافتراضية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
شريط الأحداث وراء إضاعة نوريس فرصة الفوز في مادرينغ تحت سيارة الأمان الافتراضية

راسل "قريبٌ جدًا" من الاستسلام في صراع لقب 2026: "لا أعتقد أنني ضمن المنافسة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
راسل "قريبٌ جدًا" من الاستسلام في صراع لقب 2026: "لا أعتقد أنني ضمن المنافسة"

مارتن يكشف أن آلام الذراع وراء تراجعه المفاجئ في سباق سان مارينو ويدرس الخضوع لعملية جراحية

موتو جي بي
موتو جي بي
سباق جائزة سان مارينو الكبرى
مارتن يكشف أن آلام الذراع وراء تراجعه المفاجئ في سباق سان مارينو ويدرس الخضوع لعملية جراحية

ريد بُل تدافع عن قرار إجبار فيرستابن على إعادة مركزين في سباق مدريد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ريد بُل تدافع عن قرار إجبار فيرستابن على إعادة مركزين في سباق مدريد

نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

فيرستابن بعد المركز الثاني في مادرينغ: نتيجة "مذهلة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن بعد المركز الثاني في مادرينغ: نتيجة "مذهلة"
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

فيرستابن بعد المركز الثاني في مادرينغ: نتيجة "مذهلة"

اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن تحقيق المركز الثاني في سباق جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة مادرينغ، كان نتيجة "مذهلة"، بالنظر إلى سرعة المنافسين.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

تأهل فيرستابن بالمركز الثالث خلف لاندو نوريس وأندريا كيمي أنتونيللي، لكنه أكمل السباق بالمركز الثاني بعد قليل من الدراما في بداية السباق.

وقد اختصر أنتونيللي المنعطف مرتين في اللفة الأولى ما اضطره لإعادة المركز واستفادة فيرستابن من ذلك ليتقدم مركزاً خلال بداية السباق.

قبل أن يختصر هو بدوره منعطفاً ويعيد المركز لكل من أنتونيللي ولويس هاميلتون.

لكن انسحاب هاميلتون بسبب مشاكل المكابح، ومن ثم سوء حظ نوريس مع استراتيجية فريقه خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، كان يعني تقدم فيرستابن حتى المركز الثاني ويتمسك به حتى خط النهاية.

حيث قال النجم الهولندي بعد السباق: "حسنًا، أعتقد أنه بالنظر إلى وتيرة السباق، فإنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا". 

وأكمل: "بالطبع، نعلم أن لاندو كان سيئ الحظ بسبب سيارة الأمان الافتراضية. لذا، أعتقد أن المركز الثاني اليوم نتيجة مذهلة بالنسبة لنا".

وتابع مشيراً إلى السرعة الكبيرة التي اقترب بها نوريس منه في آخر السباق: "لأنكم رأيتم مدى سرعة لاندو في اللحاق بي، لكن لا يمكنك التجاوز هنا".

وأكمل: "لذلك تمكنت من إبقائه خلفي. وبالنسبة لنا، فإن احتلال المركز الثاني أمر مذهل بالطبع".

وتعليقاً على كيفية إبقاء نوريس خلفه رغم فارق السرعة، أكد فيرستابن أنه وبسبب طبيعة الحلبة التي تصعب التجاوزات كثيراً، يكفي إبقاء السيارة في منتصف المسار لمنع المنافس من التجاوز.

حيث قال: "كنت أبقي السيارة في منتصف المسار فحسب. أعتقد أن ذلك ينجح بشكل جيد جدًا هنا".

واختتم: "بالطبع، نعم، كنت أحاول فقط الحفاظ على التماسك في الإطارات، وهو ما أعتقد أنه كان على الأرجح الجزء الأصعب من تلك المرحلة الأخيرة".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أنتونيللي: لاندو استحق الفوز في مادرينغ
المقال التالي نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس: حاولت اللحاق بـ ماكس "لكنه لم يرتكب أي خطأ"

أنتونيللي: لاندو استحق الفوز في مادرينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
أنتونيللي: لاندو استحق الفوز في مادرينغ

أنتونيللي يفوز في مادرينغ ونوريس يخسر بسبب سيارة الأمان الافتراضية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
أنتونيللي يفوز في مادرينغ ونوريس يخسر بسبب سيارة الأمان الافتراضية
المزيد من
لاندو نوريس

نوريس يهزم أنتونيللي في مبارزة مثيرة خلال التصفيات على حلبة مادرينغ الجديدة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس يهزم أنتونيللي في مبارزة مثيرة خلال التصفيات على حلبة مادرينغ الجديدة

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
المزيد من
مكلارين

بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري: سباق مونزا كان الذي شعرت فيه بأنني في أقوى حالاتي منذ فترة طويلة

ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ستيلا: لاندو وأوسكار قدما أداءً على أعلى مستوى في مونزا

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

"كدت أنام" - سائقو الفورمولا 1 يطالبون بتغييرات على حلبة مدريد بعد جائزة إسبانيا "السيئة جدًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"كدت أنام" - سائقو الفورمولا 1 يطالبون بتغييرات على حلبة مدريد بعد جائزة إسبانيا "السيئة جدًا"

رالي تشيلي: الفوز يعزز آمال سولبرغ باللقب وتويوتا تحسم بطولة الصانعين

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي تشيلي
رالي تشيلي: الفوز يعزز آمال سولبرغ باللقب وتويوتا تحسم بطولة الصانعين

شريط الأحداث وراء إضاعة نوريس فرصة الفوز في مادرينغ تحت سيارة الأمان الافتراضية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
شريط الأحداث وراء إضاعة نوريس فرصة الفوز في مادرينغ تحت سيارة الأمان الافتراضية

راسل "قريبٌ جدًا" من الاستسلام في صراع لقب 2026: "لا أعتقد أنني ضمن المنافسة"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
راسل "قريبٌ جدًا" من الاستسلام في صراع لقب 2026: "لا أعتقد أنني ضمن المنافسة"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟
شاهد المزيد