فيرستابن بعد الفوز في إيمولا: غيّرنا "الكثير" في السيارة
اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن الفريق غيّر الكثير في سيارته قبل سباق إيمولا، وذلك بعد بداية صعبة للجولة، لينجح الهولندي بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوزٍ صريح رغم منافسة لاندو نوريس الشرسة في اللفات الأخيرة.
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
بدأت ريد بُل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بصعوبات واضحة خلال التجارب الحرة يومي الجمعة والسبت.
وبدا أن مكلارين وفيراري أسرع من سيارة العلامة النمساوية، لكن فيرستابن قدم أداءً ممتازاً في التصفيات ليحرز قطب الانطلاق الأول مستفيداً من عامل السحب خلف سيارة نيكو هلكنبرغ سائق هاس.
وفي السباق، نجح الهولندي بالحفاظ على صدارته حتى النهاية حيث صدّ هجمات نوريس الشرسة ليقطع خط النهاية أمامه بفارق أقل من ثانية.
ولاحقاً، اعترف فيرستابن أن ريد بُل عدّلت الكثير في السيارة وهذا ما ساعده على تحقيق الفوز على حلبة إيمولا الصعبة.
فقال: كان عليّ الضغط طوال السباق بالكامل لإيجاد فارق المقدمة، وأعتقد أننا كنا أقوياء في البداية على إطارات ميديوم".
وأكمل: "على إطارات هارد كان الوضع أصعب قليلاً لناحية إدارتها وخاصة في اللفات 15 - 20 الأخيرة، إذ لم يكن لديّ أي تماسك وكانت السيارة تنزلق كثيراً".
وأضاف: "رأيت لاندو يقترب بالتالي ضغطت بالكامل خلال اللفات العشر الأخيرة، لكن الوضع صعب للغاية حين لا تعمل الإطارات وتكون مضطراً للضغط على أية حال".
وأردف: "لم يكن بوسعي ارتكاب أي خطأ. لحسن الحظ لم أفعل، وأنا مسرور جداً بالفوز هنا!".
واسترسل: "غيّرنا الكثير في السيارة. بالطبع لم نحصل على الكثير من المعلومات قبل السباق".
واختتم: "ربما لهذا كان الوضع صعباً مع إطارات هارد بالنسبة لنا، لكنني أعتقد وبالنظر إلى الكيفية التي بدأنا بها الجولة، فإنني مسرور جداً بقطب الانطلاق الأول والفوز!".
يشار إلى أن فيرستابن عادل رقم مايكل شوماخر القياسي، بالفوز 3 مرات متتالية في إيمولا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا
هورنر: فيرستابن "آلة تسابق" بعد مشاركته في سباق افتراضي بجانب إيمولا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا
سرعة تسونودا في إيمولا تُظهر أن ريد بُل محقة في الانتظار بشأن حسم مستقبل بيريز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
تحديثات أستون مارتن ربما تكون قد جعلت السيارة "أصعب في القيادة"
فيتيل الدامع "أكمل عمل سينا" عبر التلويح بالعلم النمساوي في إيمولا
بيريز: المركز الثامن هو "أفضل ما أمكن تحقيقه" في إيمولا
لوكلير: استراتيجية الطاقة لدى فيراري كلّفتنا نتيجة أفضل في سباق إيمولا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات