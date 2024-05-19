فيرستابن بعد الفوز في إيمولا: غيّرنا "الكثير" في السيارة 

بدأت ريد بُل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بصعوبات واضحة خلال التجارب الحرة يومي الجمعة والسبت.

وبدا أن مكلارين وفيراري أسرع من سيارة العلامة النمساوية، لكن فيرستابن قدم أداءً ممتازاً في التصفيات ليحرز قطب الانطلاق الأول مستفيداً من عامل السحب خلف سيارة نيكو هلكنبرغ سائق هاس.

وفي السباق، نجح الهولندي بالحفاظ على صدارته حتى النهاية حيث صدّ هجمات نوريس الشرسة ليقطع خط النهاية أمامه بفارق أقل من ثانية.

ولاحقاً، اعترف فيرستابن أن ريد بُل عدّلت الكثير في السيارة وهذا ما ساعده على تحقيق الفوز على حلبة إيمولا الصعبة.

فقال: كان عليّ الضغط طوال السباق بالكامل لإيجاد فارق المقدمة، وأعتقد أننا كنا أقوياء في البداية على إطارات ميديوم".

وأكمل: "على إطارات هارد كان الوضع أصعب قليلاً لناحية إدارتها وخاصة في اللفات 15 - 20 الأخيرة، إذ لم يكن لديّ أي تماسك وكانت السيارة تنزلق كثيراً".

وأضاف: "رأيت لاندو يقترب بالتالي ضغطت بالكامل خلال اللفات العشر الأخيرة، لكن الوضع صعب للغاية حين لا تعمل الإطارات وتكون مضطراً للضغط على أية حال".

وأردف: "لم يكن بوسعي ارتكاب أي خطأ. لحسن الحظ لم أفعل، وأنا مسرور جداً بالفوز هنا!".

واسترسل: "غيّرنا الكثير في السيارة. بالطبع لم نحصل على الكثير من المعلومات قبل السباق".

واختتم: "ربما لهذا كان الوضع صعباً مع إطارات هارد بالنسبة لنا، لكنني أعتقد وبالنظر إلى الكيفية التي بدأنا بها الجولة، فإنني مسرور جداً بقطب الانطلاق الأول والفوز!".

يشار إلى أن فيرستابن عادل رقم مايكل شوماخر القياسي، بالفوز 3 مرات متتالية في إيمولا.