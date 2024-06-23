فيرستابن بعد الفوز في إسبانيا: "لسنا الأسرع حالياً"

رغم فوز فيرستابن بالسباق، لكن بات من الواضح أن المنافسين وبالأخص مكلارين، باتوا قريبين جداً من العلامة النمساوية.

وخلال السباق، اتبعت مكلارين استراتيجية ذكية مع لاندو نوريس منحته دفعة إضافية ضمن معركته لمحاولة اقتناص الفوز من براثن فيرستابن.

لم يفلح نوريس بذلك، لكنه أنهى السباق بفارق قصير خلف الهولندي في رسالة واضحة مفادها أن الفوارق لم تعد كبيرة على الإطلاق بين فرق الصدارة.

وعبّر فيرستابن عن سروره من الفوز، حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "مسرور جداً، أعتقد أن ما منحني الفوز في السباق هو اقتناص المركز الأول في البداية".

وأكمل: "لأن ما منحني الفوز في النهاية هو الفارق الذي بنيته أمام لاندو، خاصة بعد القسم الأول بدأت أخوض سباقاً دفاعياً بشكل عدائي".

وأردف: "دخول منصة الصيانة مبكراً بالمقارنة مع لاندو، ومن الواضح أنهم كانوا سريعين للغاية اليوم وتعامل سيارتهم بشكل أفضل مع الإطارات".

وتابع: "هذا بات مصدر قلق نوعاً ما بالنسبة لنا، لكننا كفريق قمنا بعمل جيد اليوم واستخلصنا أفضل ما يمكن من السيارة".

وفي القسم الأخير، سُمع مهندس سباقه وهو يطلب منه مواصلة الضغط حتى النهاية وهي رسالة من النادر أن تُسمع من قبل ريد بُل في هذه الحقبة.

لكن فيرستابن يرى ذلك أمراً طبيعياً نظراً لأنهم لم يعودوا يمتلكون السيارة الأسرع.

حيث قال: "أحتاج مزيداً من الأداء لأننا لسنا الأسرع حالياً، بالتالي كان من الطبيعي أن أواصل الضغط حتى النهاية".

وأكمل: "ما منحنا الفوز هو تجاوز لاندو المبكّر ومن ثم بناء الفارق، ولولا ذلك لكنتُ بالمركز الثاني اليوم".

وأضاف: "لذا نعم، الفوارق الهامشية هي التي باتت تحدد نتائج السباقات".

واسترسل: "لكننا بحاجة للمزيد، لأنك إن أردت ضمان الفوز عليك أن تكون الأسرع بشكل واضح وهذا ما كان ينقصنا مؤخراً".

واختتم: "بالمقارنة مع العام الماضي، ورغم أننا تحسّنا، لكن المنافسين تحسنوا بشكل أكبر".