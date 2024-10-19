فيرستابن بعد الفوز بالسباق القصير في أوستن: "مثل الأيام الخوالي"

نجح فيرستابن بترجمة انطلاقه من المركز الأول في سباق يوم السبت القصير، إلى فوز صريح.

حيث هيمن الهولندي بشكل واضح على مجريات اللفات الـ 19 ليقطع خط النهاية أولاً، أمام كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

وبدا فيرستابن مرتاحاً مع السيارة منذ التصفيات القصيرة، وهذا ما بدا واضحاً في السباق يوم السبت، حيث لم يفلح نوريس بتسليط ضغط حقيقي عليه قبل أن يخسر مركزه لصالح ساينز في اللفة الأخيرة.

وأوضح بطل العالم الحالي أنه مسرور من أدائه، ومن الطريقة التي ركز فيها على سباقه الخاص.

فقال: "يخامرني شعور أشبه بالأيام الخوالي، أخيراً عدنا للمنافسات من جديد".

وأكمل: "أنا مسرور حقاً. مؤخراً كنت أخوض المنافسات بصعوبات واضحة، أما الآن، بات بوسعي التركيز على سباقي الخاص".

وأردف: "عادة ما يكون من الصعب على الدوام وضع السيارة ضمن نافذة العمل الصحيحة".

واختتم: "لذا، فإن هناك مزيداً من الضغط على كاهلنا".