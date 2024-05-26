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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

فيرستابن بعد التأهل سادساً في موناكو: المنافسون "لحقوا بـ ريد بُل"

قال ماكس فيرستابن أن منافسي ريد بُل نجحوا بالفعل باللحاق وإغلاق الفارق، وذلك بعد التأهل سادساً في سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا إي من موسم 2024.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

عانى فيرستابن طوال التجارب الحرة مع سيارته ريد بُل على شوارع الإمارة الضيقة.

ورغم أن ريد بُل نجحت بحلّ مثل هذه الصعوبات ومن ثم الفوز بالسباق في جولة إيمولا الماضية، لكن الوضع كان مختلفاً بعض الشيء في موناكو.

حيث لم تنجح العلامة النمساوية في التغلب على الصعوبات، وما زاد الطين بلة خروج سيرجيو بيريز من القسم الأول للتصفيات، مع تفوق واضح لـ مكلارين وفيراري كذلك.

وخلال أول طلعة سريعة في القسم الأخير، وصل فيرستابن للمركز الثالث، لكن لمس الحائط في محاولته الثانية ما حرمه إمكانية التحسين، ليكتفي بالمركز السادس، بينما حققت فيراري قطب الانطلاق الأول مع شارل لوكلير.

وأوضح الهولندي أنه لم يكن قادراً على المنافسة لتحقيق قطب الانطلاق الأول، نظراً لصعوبة تعامل السيارة مع المطبات.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الحصة: "حاولنا الكثير من الأمور مع السيارة، ولم يفلح أي منها في التحسين".

وأكمل: "كنا سيئين جداً في المقطع الثاني، لأنه لا يمكنني لمس الحفف الجانبية وإلا فإن تأدية السيارة ستتأثر كثيراً. وتخسر الكثير من الزمن. إنه وضع صعب جداً".

وأضاف: "كانت السيارة أشبه بسيارة كارتينغ. وكأنه لا يوجد لدينا نظام تعليق، كانت تقفز طوال الوقت ولم تكن قادرة على التعامل مع الحفف الجانبية أبداً".

واسترسل: "في المنعطف الأخير، أعتقد أنني كدتُ أقفز مباشرة إلى الحائط.. كان ذلك لا يصدق!".

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ورغم أن سرعة ريد بُل تغطي عادة على مثل هذه المشاكل، لكن بطل العالم ثلاث مرات يعتقد بأن فيراري ومكلارين قد أغلقتا الفارق خلف الفريق المتصدر.

فقال: "هذه النوعية من المشاكل ليست جديدة، فنحن نواجهها منذ 2022".

وأضاف: "بالطبع، كنا نمتلك أفضلية في المواسم الأخيرة وبالتالي كانت تغطي على تلك المشاكل فقد كنا نعوّض ذلك بسرعتنا ضمن المنعطفات".

واختتم: "لكن حين يلحق بك الجميع، ولا تحسّن نقاط ضعفك، فإنك تواجه وضعاً مماثلاً لما حصل الآن".

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