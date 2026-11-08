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فيرستابن بعدما تقدم 19 مركزًا نحو وصافة سباق البرازيل: "تراجعت الوتيرة بسبب تعرض السيارة لبعض الأضرار"

بعد إنهاء السباق في المركز الثاني رغم انطلاقه من المركز الحادي والعشرين، أشار ماكس فيرستابن إلى فقدانه السرعة التي تمتع بها في المرحلة الافتتاحية، مرجحًا تعرض سيارته لبعض الأضرار.

أحمد مجدي

منشور: 08-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليستير ستالي

انطلق ماكس فيرستابن من المركز الحادي والعشرين في سباق البرازيل بسبب عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، لكنه شق طريقه حتى المركز الثاني وصعد إلى منصة التتويج.

وأوضح السائق الهولندي أنه امتلك سرعة قوية للغاية في اللفات الأولى، لكنه لم يتمكن من تقليص الفارق مع لاندو نوريس بعدما تقدم إلى المركز الثاني، مشيرًا إلى حدوث تغير غريب في توازن السيارة، ومؤكدًا أن الفريق سيحقق فيما إذا كانت أرضية السيارة أو هيكلها قد تعرضا لأي أضرار.

وفي حديثه عن المنافسة الصعبة في البرازيل، قال بطل العالم أربع مرات: "كان سباقًا صعبًا".

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وأضاف: "كانت اللفات الأولى حاسمة للغاية بالطبع، وتمكنت خلالها من تجاوز العديد من المنافسين. وبصراحة، كانت سرعتنا خلال المرحلة الأولى من السباق قوية جدًا، بل قوية للغاية".

وتابع: "للأسف، من المحتمل أن تكون السيارة قد تعرضت لنوع من الأضرار، لكنني لا أعرف ذلك حتى الآن، لأن توازنها أصبح غريبًا بصورة مفاجئة، وانقلب الإحساس الذي راودني طوال عطلة نهاية الأسبوع تمامًا. بعدما تقدمت إلى المركز الثاني، لم أتمكن من الاقتراب من نوريس على الإطلاق".

واختتم قائلًا: "لذلك، علينا أن نفهم طبيعة المشكلة، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الانطلاق من المركز الحادي والعشرين وإنهاء السباق ثانيًا، والصعود إلى منصة التتويج، يُعد نتيجة جيدة جدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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