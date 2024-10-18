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فيرستابن بصدد الاستمرار في احتجاجه ضد فيا في أوستن بعد عقوبة الشتائم

سيستمر حامل اللقب في تنظيم مؤتمراته الصحفية الخاصة في أعقاب العقوبة التي تلقاها بسبب تلفظه بشتائم خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لجائزة سنغافورة الكبرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بن هانت

يبدو بأن ماكس فيرستابن مستعد لمواصلة نزاعه المستمر مع الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وذلك بعد أن تم معاقبته لتلفظه بشتائم.

وكان سائق ريد بُل قد تلقى عقوبة خدمة مجتمعية خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى بعد أن استخدم لغة غير لائقة في مؤتمر صحفي مباشر تم بثه تلفزيونيًا.

ورد الهولندي على العقوبة بعقد مؤتمرات صحفية مرتجلة خارج الغرفة الإعلامية في سنغافورة، بعد أن قدم إجابات مختصرة خلال المؤتمرات الصحفية التي نظمها الاتحاد الدولي، والتي يُطلب منه حضورها. وقال فيرستابن إنه لم يتلقَ حتى الآن تفاصيل كاملة عن عقوبته، ولكنه أكد أنه سيستمر في عقد جلساته الإعلامية الخاصة حيث سيتحدث بصراحة.

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وخلال حديثه على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن قال فيرستابن في هذا الصدد: "لم أسمع أي شيء (من فيا)، لذا بالنسبة لي، لا شيء سيتغير".

وعندما سئل عن توضيح ما إذا كان سيستمر في عقد مؤتمراته الإعلامية الخاصة بعيدًا عن الاتحاد، أجاب قائلًا: "في ظل الوضع الحالي، أعتقد أنني سأضطر للتحدث أقل، وهذا يناسبني".

موقف فيرستابن حظي بدعم من رابطة سائقي الجائزة الكبرى، حيث صرح جورج راسل أن المنظمة تأمل في عقد جلسة استماع مع الاتحاد الدولي للسيارات الأسبوع المقبل لمناقشة الحادثة.

كما قال فيرستابن أنه منفتح لمناقشة الأمر مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم، وأنه ينتظر اتصاله.

حيث قال: "في نهاية المطاف، لكل شخص رأيه الخاص، ولكن كما قلت من قبل، هذه أمور سخيفة. أنا دائمًا منفتح للحوار (مع بن سليم)، ولكن من جانبي في الوقت الحالي، لا أعتقد أنني الشخص الذي يجب أن يبادر بهذا الأمر. أنا أعيش حياتي وأستمر، ولا شيء يتغير".

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