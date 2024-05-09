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فيرستابن: براون يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول نيوي وريد بُل

قال ماكس فيرستابن أن زاك براون الرئيس التنفيذي لدى مكلارين يحاول "زعزعة الأمور" عبر تعليقاته حول أن "المزيد من قطع الدومينو ستتساقط" تعقيباً على خروج آدريان نيوي من فريق ريد بُل.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

أشار براون إلى أنه يرى المزيد من طلبات العمل المقدمة إلى فريقه، قادمة من موظفي ريد بُل، وذلك على ضوء صراع السلطة ضمن الفريق حامل اللقب ما بين المالكين النمساويين والتايلانديين.

ورفض كريستيان هورنر مدير الفريق، مثل تلك التعليقات مشيراً إلى أنه "من المتوقع تماماً" محاولة الفرق الأخرى الاستفادة من الوضع.

ويتفق فيرستابن مع رأي مدير الفريق، موضحاً أن نجاحات ريد بُل جعلتها هدفاً للفرق الأخرى.

فقال: "من الواضح أنه يريد زعزعة الأمور. بالنسبة لنا كفريق، لا يمكننا فعل أي شيء إزاء تعليقات كهذه".

وأكمل: "من وجهة نظره، أتفهم تعليقاته بالطبع، لأن الجميع يحاول مهاجمتنا وذلك طبيعي تماماً في عالم الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكنني لست مهتماً حقاً بمثل هذه الأمور. أرى العناوين، لكنني لا أنقر عليها لأقرأها".

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بالمقابل، أوضح فيرستابن أن الكثير من موظفي ريد بُل ضمن عقود عمل طويلة رغم اعترافه بوجود "جانب بشري" يجب أخذه بعين الاعتبار.

ويمتلك الهولندي عقداً مع ريد بُل حتى نهاية 2028، لكنه كان هدفاً لشائعات وتكهنات ربطته بإمكانية انتقال مبكر من صفوف العلامة النمساوية، خاصة كبديل عن لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025.

"في الحياة، لا يمكنك ضمان أي شيء. من الممكن ألا تستيقظ غداً صباحاً،  لذا في النهاية، لا أحد يعلم 100 بالمئة ما قد يحصل في الحياة على أية حال" قال فيرستابن.

وأكمل: "بالطبع هناك الكثير من العقود والاتفاقيات، لكن في النهاية، المسألة تتعلق بأن يبقى الجميع مسرورين بعملهم ويشعرون بالتقدير ضمن الفريق. هناك الكثير من الجوانب البشرية في هذه المسائل كذلك".

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