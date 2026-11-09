فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن "بحاجة إلى فهم ما حدث" بعد عودته المذهلة في البرازيل: "اختلاف كالليل والنهار"

وفقًا لماكس فيرستابن، اختلف توازن سيارة ريد بُل تمامًا بعد المرحلة الأولى من السباق. ويؤكد السائق الهولندي أنه يتطلع بشدة إلى خوض سباق على حلبة إنترلاغوس من دون عقوبة على شبكة الانطلاق.

منشور: 09-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

للعام الثالث على التوالي، قدّم ماكس فيرستابن عودة مثيرة للإعجاب في البرازيل. فبعد فوزه بالسباق عام 2024 انطلاقًا من المركز السابع عشر، وتقدمه من منطقة الصيانة إلى منصة التتويج العام الماضي، أنهى فيرستابن جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 هذا العام في المركز الثاني، بعدما انطلق من المركز الحادي والعشرين.

لكن انطلاقته لم تسر وفق الخطة تمامًا، وهو ما أقرّ به فيرستابن خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق:

اعترف بطل العالم أربع مرات قائلًا: "بصراحة، كانت ردة فعلي بطيئة جدًا عند الانطلاقة، لأنني لم أكن أمسك القابض بالطريقة الصحيحة. واضطررت إلى التفاعل بسرعة كبيرة، لكن انطلاقتي كانت بطيئة، وكان ذلك خطئي".

وأضاف: "ثم حالفني بعض سوء الحظ في المنعطفات الثلاثة الأولى، حيث كان هناك ازدحام، إذ اعترضت ثلاثة أو أربعة سيارات أمامي الطريق، ما حدّ من قدرتي على التجاوز. في الواقع، قدّم لويس لفة أولى جيدة جدًا، وتمكن من تجاوز تلك السيارات بشكل رائع. وشعرت ببعض خيبة الأمل لأنني لم أتمكن من التقدم بالقدر نفسه".

لكن فيرستابن شقّ طريقه بعد ذلك عبر السيارات بسهولة كبيرة، وسرعان ما تمكن من تجاوز منافسه على لقب موسم 2021 أيضًا.

وتابع: "لكن خلال لفتين فقط، بدأت أتجاوز السيارات بسرعة هائلة، تقريبًا عند كل منعطف. أعتقد أننا كنا نمتلك ارتكازية أكبر بكثير من معظم سيارات وسط الترتيب. لا أتذكر في أي لفة دخلت المراكز العشرة الأولى، لكن كل ذلك حدث بسرعة كبيرة".

وواصل فيرستابن تقدمه نحو مراكز منصة التتويج، حتى بدا وكأنه يمتلك فرصة محتملة لتحقيق الفوز. لكن بعد الجولة الأولى من وقفات الصيانة، لم تعد سيارة RB22 تمنحه الشعور نفسه، وفقًا لما خلص إليه السائق الهولندي بعد السباق.

وقال: "بمجرد انتقالي إلى الإطارات الملساء، عانيت من فرط انعطاف شديد للغاية في السيارة خلال المنعطفات السريعة، ما جعل قيادتها صعبة جدًا".

وأضاف: "علينا أن نفهم ما إذا كان هناك شيء قد تعرّض للكسر في السيارة، أو ما إذا كنا قد خسرنا جزءًا من الارتكازية الهوائية، أو أي شيء آخر، لأن ما حدث لم يكن طبيعيًا. أنا سعيد جدًا، بطبيعة الحال، بالمركز الثاني، لكنني أدرك في الوقت نفسه أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل لو كانت السيارة في حالة جيدة".

وأكمل: "للأسف، لم يكن الأمر كذلك. فقد خضت معظم السباق بسيارة لم تكن في حالة جيدة".

وكان ذلك تحديدًا السبب الذي دفع فيرستابن إلى تفقد القسم الخلفي من سيارته فور خروجه منها، للتحقق مما إذا كانت قد تعرضت لأي أضرار.

وكانت ريد بُل قد أقرت خلال السباق بأنها رصدت في البيانات خسارة في الارتكازية الخلفية، لكن الفريق بقيادة لوران ميكيز لم يكن يعرف في تلك المرحلة ما إذا كان السائق الهولندي قد تعرض لأي ضرر، أو أين يمكن أن يكون قد حدث ذلك.

وقال فيرستابن: "لكن علينا أن نفهم سبب المشكلة، أو ما الذي حدث للسيارة، بمجرد انتقالنا إلى الإطارات الملساء، لأنه حتى عندما عدت إلى إطارات إنترميديت في نهاية السباق، كان أداء السيارة مختلفًا تمامًا عن المرحلة الأولى، كالفرق بين الليل والنهار. وهذا يؤكد وجود مشكلة ما".

ورغم ذلك، يبقى التقدم من المركز الحادي والعشرين إلى الثاني إنجازًا مثيرًا للإعجاب، وهو ما أهّله أيضًا للفوز بجائزة سائق اليوم. وقد أصبحت العودة القوية على حلبة إنترلاغوس أشبه بتقليد سنوي بالنسبة إلى فيرستابن، لكنه يؤكد رغبته في كسر هذا التقليد العام المقبل، وتجنب تلقي عقوبة على شبكة الانطلاق في ساو باولو.

وقال السائق الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في ترتيب البطولة: "ربما أودّ العام المقبل الانطلاق من مركز متقدم قليلًا بدلًا من البدء من الخلف أو من منطقة الصيانة، لكننا سنرى ما سيحدث العام المقبل".

واختتم: "أحب السباقات من هذا النوع، لكن دعونا نحاول العام المقبل الانطلاق من مركز متقدم قليلًا، من فضلكم. سيكون ذلك أمرًا رائعًا كبداية".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق مدير ريد بُل يشيد بمنصة تتويج فيرستابن في البرازيل: "إنّه يتفوق على المحاكاة بانتظام"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





فيرستابن "بحاجة إلى فهم ما حدث" بعد عودته المذهلة في البرازيل: "اختلاف كالليل والنهار"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



3 دقيقة



فيرستابن "بحاجة إلى فهم ما حدث" بعد عودته المذهلة في البرازيل: "اختلاف كالليل والنهار"





مدير ريد بُل يشيد بمنصة تتويج فيرستابن في البرازيل: "إنّه يتفوق على المحاكاة بانتظام"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



11 دقيقة



مدير ريد بُل يشيد بمنصة تتويج فيرستابن في البرازيل: "إنّه يتفوق على المحاكاة بانتظام"





لوكلير يُعاقب بسبب احتكاكه بلاوسون وأنتونيللي وبيرمان يتلقيان عقوبتين بعد سباق البرازيل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



1 س



لوكلير يُعاقب بسبب احتكاكه بلاوسون وأنتونيللي وبيرمان يتلقيان عقوبتين بعد سباق البرازيل





توتو وولف يحتفل بلقب الصانعين لفريقه: "استغرق الأمر منا بضع سنوات للعودة إلى القمة"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



11 س



توتو وولف يحتفل بلقب الصانعين لفريقه: "استغرق الأمر منا بضع سنوات للعودة إلى القمة"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك