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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها

أبدى فيرستابن رضاه عن المركز الثاني في سباق سنغافورة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون

حلّ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ثانيًا خلف لاندو نوريس غريمه على اللقب في سباق جائزة سنغافورة الكبرى.

قال فيرستابن أن إحرازه المركز الثاني – في نفس المركز الذي انطلق منه – يعد نتيجة جيدة على حلبة شوارع مارينا باي التي عرفت ريد بُل بأنها ستعاني عليها.

وكانت ريد بُل قد توقعت بأن تعاني في سنغافورة في ظل ضعف أداء سيارتها على المطبات والحفف الجانبية.

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"بذلت أفضل ما لدي من أجل الحفاظ على وتيرتي حتى النهاية" قال فيرستابن عقب السباق.

وأضاف: "الفترة الأولى كانت صعبة علينا، حيث تراجع أداءا لإطارات بعض الشيء، لكن الفترة الثانية كانت أفضل بكثير".

وتابع: "إنها نتيجة جيدة للغاية أن نحصد المركز الثاني في نهاية أسبوع علمنا بأننا سنعاني فيها مع هذا المسار. بالطبع لا يمكننا أن نرضى تمامًا بالمركز الثاني، حيث علينا أن نتحسن وهذا ما سنحاول فعله".

وعند سؤاله عن محاولة ريد بُل مع دانيال ريكاردو ونجاحه في اقتناص أسرع لفة من نوريس الذي بات بعد 52 نقطة منه في ترتيب البطولة، رد الهولندي قائلًا: "كل شيء من الممكن أن يتغير بسرعة كبيرة. ولذلك علينا أن نستمر في محاولة التحسن وفي مرحلة أن نقلب حظوظنا بعض الشيء".

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