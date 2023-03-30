فيرستابن: المرض جعلني أشعر وكأنني "فقدت إحدى رئتيّ"
تكلم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عن فترة مرضه التي سبقت جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد.
كشف بطل العالم عن شعوره وكأنه "فقد رئة" حيث اعترف بأنه لم يكن بحال جيدة خلف مقود السيارة منذ بداية جولة السعودية.
وصل فيرستابن إلى جدة بعد يوم إضافي من الراحة في موناكو حيث صرّح حينها أنها مشكلة صحية في معدته.
رغم ذلك نجح بإنهاء السباق بالمركز الثاني خلف زميله سيرجيو بيريز، رغم انطلاقه من المركز 15.
حيث قال الهولندي: "لم أكن أصدق في البداية، لأنني كنت مريضاً للغاية في المنزل، لم أكن قادراً على المشي إلا بصعوبة بالغة. شعرت وكأنني فقدت إحدى رئتي".
وتابع: "وصلت إلى الجولة وأنا أتوقع أنني سأفوّتها. لأنني ومنذ أول لفة في التجارب الحرة الأولى، شعرتُ أنني بحاجة إلى لفتين إضافيتين كي أستعيد عافيتي وأتنفس بشكل طبيعي".
وأردف: "لقد أثّر ذلك عليّ بالتأكيد خلال الجولة. كان ذلك أحد أول السباقات التي شعرت فيها أن لياقتي البدنية كانت عاملاً معوقاً لي. وهذا ما أحبطتني خلف المقود".
بالمقابل، أكد فيرستابن أنه امتلك الوقت للتعافي بشكل كامل، فقال: "منذ ذلك الحين، كنت أواصل التمرين والتحسن. أعتقد أنني تحسنت كثيراً. من المفترض أن أكون على ما يرام الآن".
وتابع: "للأسف، مثل هذه الأمور تحصل. تلتقط عدوى. آمل أن تسير الأمور على ما يرام لبقية الموسم".
يشار إلى أن فيرستابن لم يحقق مركزاً أفضل من الثالث في أستراليا، لكنه واثق من امتلاكه لحزمة قوية في سباق ملبورن.
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