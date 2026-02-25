تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فيرستابن: القوانين الجديدة لا تساعد على استمرار مسيرتي

قال ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل ريسينغ وبطل العالم أربع مرات، إنه غير راضٍ كثيرًا عن قوانين الفورمولا 1 الجديدة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

ظهر ماكس فيرستابن في بودكاست "أب تو سبيد" الذي يقدمه السائق السابق دايفيد كولتارد. إذ شملت المواضيع القوانين الجديدة للفورمولا 1 ومنظور بطل العالم أربع مرات لمسيرته على المدى الطويل.

وقد أوضح الهولندي أنه مسيرته أقرب بالتأكيد إلى نهايتها، مُشيرًا إلى عدم استمتاعه بالقوانين الجديدة وتأثير ذلك على بقائه في البطولة.

حيث قال: "أنا بالتأكيد أقرب إلى النهاية، هذا مؤكد. يمكنني القول إن القوانين الحالية لا تدعم فعليًا إطالة مسيرتي في الفورمولا 1. لكن لا بأس، أنا سعيد جدًا بالفعل بمسيرتي في الفورمولا 1 ويمكنني تركها بسهولة. لدي الكثير من المشاريع الأخرى".

وأضاف: "عندما تبلغ 60 أو 70 عامًا، من يهتم إن كنت قد فزت بأربعة ألقاب أو عشرة؟ فأنت تتقدم في العمر على أية حال. أنا أستمتع أكثر بقضاء الوقت مع عائلتي وأحب فعل ذلك كثيرًا".

وتابع: "في الماضي ذهبت للتزلج مع أصدقائي وعائلتي وصديقة أختي التي ستتزوج قريبًا، وفي تلك اللحظة أدركت أن قضاء بضعة أيام معًا والاستمتاع بالحياة أمر رائع. من يهتم بالسفر حول العالم 24 مرة في العام فقط للفوز بلقب آخر؟ أريد أن أعيش حياتي، فنحن نعيش مرة واحدة فقط. ولا أريد قضاء 25 عامًا في سباقات السيارات فقط، بل أريد الاستمتاع بالحياة وكل ما تقدمه".

شاهد المزيد