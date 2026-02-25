فيرستابن: القوانين الجديدة لا تساعد على استمرار مسيرتي
قال ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل ريسينغ وبطل العالم أربع مرات، إنه غير راضٍ كثيرًا عن قوانين الفورمولا 1 الجديدة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
ظهر ماكس فيرستابن في بودكاست "أب تو سبيد" الذي يقدمه السائق السابق دايفيد كولتارد. إذ شملت المواضيع القوانين الجديدة للفورمولا 1 ومنظور بطل العالم أربع مرات لمسيرته على المدى الطويل.
وقد أوضح الهولندي أنه مسيرته أقرب بالتأكيد إلى نهايتها، مُشيرًا إلى عدم استمتاعه بالقوانين الجديدة وتأثير ذلك على بقائه في البطولة.
حيث قال: "أنا بالتأكيد أقرب إلى النهاية، هذا مؤكد. يمكنني القول إن القوانين الحالية لا تدعم فعليًا إطالة مسيرتي في الفورمولا 1. لكن لا بأس، أنا سعيد جدًا بالفعل بمسيرتي في الفورمولا 1 ويمكنني تركها بسهولة. لدي الكثير من المشاريع الأخرى".
وأضاف: "عندما تبلغ 60 أو 70 عامًا، من يهتم إن كنت قد فزت بأربعة ألقاب أو عشرة؟ فأنت تتقدم في العمر على أية حال. أنا أستمتع أكثر بقضاء الوقت مع عائلتي وأحب فعل ذلك كثيرًا".
وتابع: "في الماضي ذهبت للتزلج مع أصدقائي وعائلتي وصديقة أختي التي ستتزوج قريبًا، وفي تلك اللحظة أدركت أن قضاء بضعة أيام معًا والاستمتاع بالحياة أمر رائع. من يهتم بالسفر حول العالم 24 مرة في العام فقط للفوز بلقب آخر؟ أريد أن أعيش حياتي، فنحن نعيش مرة واحدة فقط. ولا أريد قضاء 25 عامًا في سباقات السيارات فقط، بل أريد الاستمتاع بالحياة وكل ما تقدمه".
شارك أو احفظ هذه القصّة
ماكس فيرستابن يكشف سبب عدم سعيه للمشاركة في الراليات
هيلموت ماركو يكشف عن "خليفة" ماكس فيرستابن في ريد بُل
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن: القوانين الجديدة لا تساعد على استمرار مسيرتي
كريستيان هورنر: تبديل لاوسون وتسونودا في 2025 "لم يكن خياري"
بيريز: على كاديلاك تطوير السيارة بوتيرة أسرع من الفرق التي أمامنا
بياستري: سنواجه الكثير من الحالات الشاذة خلال موسم 2026
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات