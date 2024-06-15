فيرستابن: الفورمولا 1 بحاجة لخفض وزن السيارات بـ 150 كلغ وليس 30 في 2026

أصدرت "فيا" تفاصيل القوانين الجديدة لموسم 2026 قبل جائزة موناكو الكبرى، مع تهيئة السيارات لتصبح أقصر قليلاً وأضيق مقارنة بالمقاتلات الحالية.

ومن المتوقع أن يأتي ذلك مع تخفيض الوزن بمقدار 30 كغم وهو ما يُشكّل مصدر ارتياح مرحبٍ به من قبل السائقين الذين طالبوا في السنوات الأخيرة بسيارات أخف وزناً، حيث أثبتت السيارات الأثقل أنها أقل متعة في القيادة مقارنة بأسلافها.

لكن مع معاناة الفرق بالفعل لبلوغ المستويات الدنيا على صعيد وزن السيارات واضطرارها إلى تشغيل سيارات بوزن زائد، وهو ما يُكلفها زمنًا على صعيد اللفة، يشعر بطل العالم ثلاث مرات فيرستابن بالقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى صعوبات إضافيّة.

وقال الهولندي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون الأمر صعباً جداً مع كل ما هو موجود، لكن دعونا نرى".

وأضاف: "بعض الفرق تعاني من زيادة الوزن حتى الآن، أليس كذلك؟ لذا، للوصول إلى وزن أقل بـ 30 كلغ... بالطبع، أعلم أن الأبعاد تتغير قليلاً، لكنني لست متأكداً من أن 30 كلغ ستُمثّل السيناريو المثالي".

وعما إذا كان التخفيض المخطط له يكفي لتهدئة رغبات السائقين وتوفير تجربة أكثر إثارة خلف المقود، أجاب فيرستابن: "تحتاج على الأقل إلى خفض الوزن بـ 100-150 كلغ".

وأردف: "مع كل شيء موجود في الوقت الحالي، فبالتأكيد ليس من الممكن ذلك. ولكن الأمر يعود أيضًا إلى المحرك، أليس كذلك؟ المحرك والبطارية مرتبطان ببعضهما... إنهما ثقيلان وطويلان وعريضان".

وأكمل: "في الوقت الحالي هو تفكير بالتمني ولكن هذا بالتأكيد ما نحتاجه لجعل السيارات أكثر رشاقة وربما أكثر متعة".

وواصل شرحه بالقول: "السلامة أضافت الكثير من الوزن. ذلك أمرٌ جيدٌ بالطبع لكنني متأكد من أننا نستطيع القيام بالأشياء بشكل مختلف قليلاً. ذلك يعتمد على القوانين التي تتمّ صياغتها".

ولن يكون نظام "دي آر اس" موجودًا في السيارات الجديدة حيث ستصبح الأنظمة الانسيابيّة الهوائية النشطة والطاقة الكهربائيّة الإضافيّة متاحين للسائقين.

وعن التجاوز باستعمال الطاقة الإضافيّة، قال فيرستابن: "لا أعرف مدى فعاليته. هذا شيء لم أره بعد، لا أعرف مدى فعاليته".

ثم مزح قائلاً: "ربما نحتاج إلى بعض الموز، وقذيفة حمراء... (في إشارة إلى لعبة ماريو كارت)".