فيرستابن: الفورمولا 1 بحاجة لخفض وزن السيارات بـ 150 كلغ وليس 30 في 2026
يعتقد ماكس فيرستابن أن التخفيض المقترح في وزن سيارات الفورمولا 1 بمقدار 30 كغم في عام 2026 يجب أن يكون "على الأقل بمستوى 100-150 كغم".
رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026
الصورة من قبل: فيا فيا
أصدرت "فيا" تفاصيل القوانين الجديدة لموسم 2026 قبل جائزة موناكو الكبرى، مع تهيئة السيارات لتصبح أقصر قليلاً وأضيق مقارنة بالمقاتلات الحالية.
ومن المتوقع أن يأتي ذلك مع تخفيض الوزن بمقدار 30 كغم وهو ما يُشكّل مصدر ارتياح مرحبٍ به من قبل السائقين الذين طالبوا في السنوات الأخيرة بسيارات أخف وزناً، حيث أثبتت السيارات الأثقل أنها أقل متعة في القيادة مقارنة بأسلافها.
لكن مع معاناة الفرق بالفعل لبلوغ المستويات الدنيا على صعيد وزن السيارات واضطرارها إلى تشغيل سيارات بوزن زائد، وهو ما يُكلفها زمنًا على صعيد اللفة، يشعر بطل العالم ثلاث مرات فيرستابن بالقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى صعوبات إضافيّة.
وقال الهولندي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سيكون الأمر صعباً جداً مع كل ما هو موجود، لكن دعونا نرى".
وأضاف: "بعض الفرق تعاني من زيادة الوزن حتى الآن، أليس كذلك؟ لذا، للوصول إلى وزن أقل بـ 30 كلغ... بالطبع، أعلم أن الأبعاد تتغير قليلاً، لكنني لست متأكداً من أن 30 كلغ ستُمثّل السيناريو المثالي".
وعما إذا كان التخفيض المخطط له يكفي لتهدئة رغبات السائقين وتوفير تجربة أكثر إثارة خلف المقود، أجاب فيرستابن: "تحتاج على الأقل إلى خفض الوزن بـ 100-150 كلغ".
وأردف: "مع كل شيء موجود في الوقت الحالي، فبالتأكيد ليس من الممكن ذلك. ولكن الأمر يعود أيضًا إلى المحرك، أليس كذلك؟ المحرك والبطارية مرتبطان ببعضهما... إنهما ثقيلان وطويلان وعريضان".
وأكمل: "في الوقت الحالي هو تفكير بالتمني ولكن هذا بالتأكيد ما نحتاجه لجعل السيارات أكثر رشاقة وربما أكثر متعة".
وواصل شرحه بالقول: "السلامة أضافت الكثير من الوزن. ذلك أمرٌ جيدٌ بالطبع لكنني متأكد من أننا نستطيع القيام بالأشياء بشكل مختلف قليلاً. ذلك يعتمد على القوانين التي تتمّ صياغتها".
ولن يكون نظام "دي آر اس" موجودًا في السيارات الجديدة حيث ستصبح الأنظمة الانسيابيّة الهوائية النشطة والطاقة الكهربائيّة الإضافيّة متاحين للسائقين.
وعن التجاوز باستعمال الطاقة الإضافيّة، قال فيرستابن: "لا أعرف مدى فعاليته. هذا شيء لم أره بعد، لا أعرف مدى فعاليته".
ثم مزح قائلاً: "ربما نحتاج إلى بعض الموز، وقذيفة حمراء... (في إشارة إلى لعبة ماريو كارت)".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
فائز سابق في الفورمولا 1 يراهن بأن فيرستابن لن يترك ريد بُل من أجل مرسيدس
لومان 24 ساعة: معركة حامية بين بورشه وتويوتا مع انتصاف السباق
بياستري يفصح عن سبب تحول أدائه في السباقات الأخيرة
فيرستابن يكشف عن السائق الذي يتوقع أن يكون بطل العالم التالي في الفورمولا 1
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات