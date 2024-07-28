فيرستابن: العطلة الصيفيّة تأتي في الوقت المناسب

تُمثّل نهاية هذا الأسبوع نهاية النصف الأوّل المتقلّب بالنسبة لريد بُل. فبعد انطلاقتها القويّة للموسم، لحقت بها بمنافساتها. وفيما يتعلّق بفيرستابن فإنّ العطلة الصفيّة تأتي في توقيت مثالي.

وقال الهولندي الذي انتقد تطوير سيارة "آر.بي20" في عدّة مناسبات هذا العام: "أعتقد بأنّ هذه العطلة ستمنح الجميع بعض الراحة ويُمكننا تحليل كلّ شيء منذ السباق الأوّل إلى الآن، على صعيد الخيارات التي اعتمدناها على السيارة".

وأضاف: "نأمل أن نجمع كلّ شيء وأن نعود بمستوى أداء أفضل في زاندفورت. أعتقد بأنّها تتناسب معنا ولدينا بعض الوقت لتحليل كلّ شيء بهدوء".

وكان فيرستابن قد خاض اجتماعًا مطوّلًا مع مهندس سباقه جيانبييرو لامبياسي وكريستيان هورنر مدير الفريق في وقتٍ سابقٍ من عطلة نهاية الأسبوع. وتناول هذا الاجتماع المحادثات اللاسلكيّة الحامية أثناء سباق جائزة المجر الكبرى.

وبالتالي في حال يعود الأمر إلى فيرستابن، فلا يحتاج الفريق لتضييع الوقت في العطلة الصيفيّة، حيث قال: "الجميع يُضخّم هذه الأمور. من السهل علينا حلّ هذه المسائل. لذا لا مشكلة في ذلك. يُواجه الجميع خلافات في علاقاتهم أو مع زملائهم، أليس كذلك".

وأضاف: "تحدّثنا حول ذلك. وقدّم كلّ منّا رأيه وأفكاره، وتحدّثنا حول الموسم، لأنّنا تباحثنا ذلك أيضًا".

وكان فيرستابن الأسرع في تصفيات السبت، لكنّه سينطلق من المركز الـ 11 بسبب عقوبة التراجع 10 مراكز لحصوله على محرّك احتراقٍ داخلي جديد.

ويأمل الهولندي أن يدخل العطلة الصيفيّة بـ "نقاطٍ جيّدة"، حيث قال: "آمل أن نحظى بسباقٍ إيجابي وأن نتمتّع بسرعة جيّدة بالمقارنة مع السيارة الأسرع، والتي هي مكلارين عادة".

وأضاف: "علينا التركيز على ذلك. يجب أن يكون هذا السباق أفضل قليلًا من السباقات القليلة الماضية".