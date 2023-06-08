فيرستابن: الإبقاء على القوانين سيمنح منافسي ريد بُل فرصة التعويض
يرى ماكس فيرستابن أن الإبقاء على القوانين التقنية دون تعديلات لفترة طويلة سيمنح منافسي فريقه ريد بُل فرصة اللحاق بركب المنافسة.
هيمنت ريد بُل بشكل مطلق على مجريات موسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد حتى الآن، متقدمة بشكل كبير على أقرب ملاحقيها: مرسيدس، أستون مارتن وفيراري.
ومع هيمنة مرسيدس الكبيرة السابقة في حقبة المحركات الهجينة، تصاعدت الانتقادات في وجه سيطرة ريد بُل التي قد تؤثر سلباً على الفورمولا واحد.
لكن فيرستابن الذي يبدو أنه يسير دون أي منازع على طريق تحقيق لقبه الثالث على التوالي، يرى أنه وفي حال تُركت القوانين التقنية لفترة دون تغيير، فإن الفرق ستلحق بفريقه في نهاية المطاف.
فقال الهولندي على هامش جولة إسبانيا: "لطالما رأينا ذلك في الفورمولا واحد، وهذا ليس بالأمر الجديد".
وأكمل: "أعتقد أنه كلما طالت مدة ثبات القوانين، كلما اقتربت الفرق من بعضها البعض. وقد يكون ذلك أمراً يستحق النظر فيه".
وتابع: "لدينا موسم أو موسمان يتنافس فيه فريقان، وربما فريق ثالث، لكن بشكل عام، لو نظرنا إلى الثمانينات، التسعينات وبداية الألفية حتى 2010 ومن ثم 2020، لوجدنا أنها جميعها كانت حقبات هيمنت فيها فرق محددة".
وأضاف: "كل ما يتطلب الأمر هو إبقاء القوانين ثابتة لفترة طويلة. ربما لأنك لو واصلت تعديل القوانين، فإن أحد الفرق سيجد دوماً تفسيرات أفضل من الآخرين، وبالتالي سيستغرق المنافسون وقتاً أطول للاقتراب. هذه وجهة نظري".
من جهته، يتفق جورج راسل سائق مرسيدس مع تعليقات فيرستابن، حيث قال: "أتفق مع ما قاله ماكس، هناك على الدوام فرق تفرض سيطرتها في الفورمولا واحد".
وأكمل: "لا أعلم كيف سنصل إلى وضع نشهد فيه منافسة عدة فرق وعدة سائقين على اللقب، لأنني أعتقد أن هذا أفضل للرياضة ككل ولنا جميعاً".
وتابع: "سيحب المتابعون ذلك بكل تأكيد، لكن لا يمكنك دوماً تحقيق الأحلام!".
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