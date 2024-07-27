فيرستابن الأسرع في تصفيات سبا ولوكلير ينطلق أولاً في السباق أمام بيريز وهاميلتون

قدم ماكس فيرستابن تأدية ممتازة على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة، حيث سجل الزمن الأسرع على متن ريد بُل وبفارق قاربَ 6 أعشار الثانية أمام شارل لوكلير سائق فيراري، وزميله سيرجيو بيريز الذي نجح بتسجيل لفة جيدة وضعته ثالثاً.

لويس هاميلتون سجل رابع أسرع الأزمنة لصالح مرسيدس وأمام سيارتي مكلارين مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

لكن وبسبب عقوبة فيرستابن، فإن قطب الانطلاق الأول سيكون من نصيب لوكلير الذي سينطلق أولاً في سباق بلجيكا.

مجريات الحصة:

القسم الأول وتهديد الأمطار:

بدأ القسم الأول تحت تهديد هطول الأمطار، وبالتالي أسرع السائقون للخروج إلى الحلبة لمحاولة تسجيل لفات سريعة مباشرة خوفاً من المطر، وكان جميع السائقين على إطارات انترميديت لأن المسار مبلل.

وسُمع فريق مكلارين وهو يقول لسائقه لاندو نوريس بأن الأمطار قد تهطل مباشرة بعد دقيقتين، لكن رغم ذلك بدا وكأن الحلبة بدأت تجف ويظهر مسار تسابق واضح نسبياً، وهذا ما أضرّ بالذين خرجوا أولاً وصبّ في مصلحة من تأخر في الخروج.

وسرعان ما قفز ماكس فيرستابن للمركز الأول على متن ريد بُل متقدماً بفارق ثانية تقريباً أمام أوسكار بياستري (مكلارين)، ولويس هاميلتون (مرسيدس).

بيير غاسلي سائق ألبين وضع سيارته بالمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام بياستري، وبات من الواضح أن حالة الحلبة تتحسّن بالفعل مع مرور مزيد من السيارات، حيث تقدم سيرجيو بيريز زميل بطل العالم للمركز الثاني، قبل أن يتقدم عليه دانيال ريكاردو على متن آربي.

لكن، تحسنت حالة المسار بالفعل وبدأت الأزمنة تتهاوى ويتغير الترتيب تباعاً: بياستري بات في المركز الأول أمام فيرستابن، لوكلير وريكاردو.

ومع بقاء بضع دقائق، قرر بعض السائقين الانتقال لمجموعة جديدة من إطارات انترميديت بهدف مواصلة تحسين الأزمنة، وكان من اللافت تأدية سيارتي ألبين حيث كان بيير غاسلي ثالثاً خلف فيرستابن وبياستري مع بقاء دقيقتين حتى انتهاء القسم الأول.

وهكذا انتهى القسم الأول مع بياستري أولاً أمام غاسلي بفارق 0.076 ثانية ومن ثم فيرستابن وبيريز الذي كان مهدداً بالخروج من القسم الأول لكنه نجح بوضع سيارته خلف فيرستابن بالمركز الرابع وأمام سيارتي فيراري.

مع الإشارة إلى أن جميع المتأهلين للقسم الثاني استعملوا مجموعتين من إطارات انترميديت، ما عدا فيرستابن الذي استعمل مجموعة واحدة فقط.

الخارجون: نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن (هاس)، يوكي تسونودا (آربي)، لوغان سارجانت (ويليامز) وجو غوانيو (ساوبر).

القسم الثاني: تقلّبات المسار

مجدداً، كان هناك تهديد للأمطار التي كانت تهطل لكن بشكل خفيف للغاية، وأراد السائقون الاستفادة من حالة المسار لتسجيل لفات سريعة مباشرة.

وهذا ما نجح به فيرستابن حيث أكمل لفة سريعة وضعته في المركز الأول المؤقت بفارق 6 أعشار الثانية أمام نوريس، ألبون، بياستري، أوكون وبيريز، بينما لم تكن أزمنة راسل ولوكلير وغاسلي كافية في الطلعات الأولى للتأهل.

وفي الطلعات الثانية بدا وكأن حدة الأمطار قد ازدادت قليلاً، لكن رغم ذلك نجح راسل ولوكلير بتحسين زمنيهما، وبات بيريز مهدّداً قبل أن ينجح بتحسين زمنه بدوره ليتأهل للقسم الثالث بفارق 0.003 ثانية فقط أمام ألبون.

ومع مواصلة السائقين تحسين أزمنتهم تبدلت المراكز لينتهي القسم مع فيرستابن أولاً أمام سيارتي مرسيدس: هاميلتون وراسل. بينما فشل ألبون، غاسلي، ريكاردو، بوتاس وسترول بالتأهل.

القسم الثالث: تقدم فيراري

انطلق السائقون في منافسة مباشرة خلال القسم الثالث ومع انتهاء الطلعات الأولى كان فيرستابن الأسرع أمام أقرب ملاحقيه: زميله بيريز بفارق 6 أعشار الثانية.

هاميلتون كان ثالثاً أمام بياستري، راسل، نوريس ومن ثم سيارتي فيراري: ساينز ولوكلير أمام ألونسو وأوكون.

لكن في الطلعات الثانية انتقلت فيراري لإطارات انترميديت جديدة، وبدا أن السائقين أمام فرصة لانتزاع مراكز متقدمة، وبات من الواضح أن المعركة بين فيراري وبيريز على المركز الثاني (لأن فيرستابن سيتلقى عقوبة 10 مراكز في السباق).

ورغم أن ساينز لم يفلح في تحسين زمنه، لكن لوكلير دفع سيارته نحو المركز الثاني أمام بيريز.

وهكذا انتهت التصفيات مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، بيريز وهاميلتون.

بينما تأهل نوريس وبياستري بالمركزين الخامس والسادس أمام راسل وساينز، وأكمل ألونسو وأوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التصفيات