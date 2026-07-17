تبادل ثنائي ريد بُل تسجيل أسرع الأزمنة خلال أول 20 دقيقة من الحصة، حيث استخدم فيرستابن الإطارات متوسطة القساوة، بينما اعتمد زميله إسحاق حجار على الإطارات اللينة.

وتمكن فيرستابن، الذي اعتلى الصدارة مع نهاية الدقائق العشر الأولى، من كسر حاجز الدقيقة و47 ثانية أولًا بتسجيله زمنًا بلغ 1:47.859 دقيقة.

بعد ذلك، نجح حجار في انتزاع زمن أفضل بفارق يقل عن عُشر الثانية في محاولته التالية ليتقدم إلى الصدارة.

ومع اقتراب نهاية أول نصف ساعة من الحصة، بقيت سيارتا ريد بُل في المقدمة؛ إذ سجل أندريا كيمي أنتونيللي زمنًا قدره 1:47.603 دقيقة ليتصدر الترتيب مؤقتًا، قبل أن يختتم حجار أول 30 دقيقة بزمن 1:47.322 دقيقة ليستعيد المركز الأول.

ثم تمكن فيرستابن من تحسين زمنه إلى 1:47.070 دقيقة، ليؤكد السرعة المبكرة لريد بُل على حلبة سبا-فرانكورشان، بعدما انتقل إلى استخدام الإطارات اللينة ليتقدم بفارق 0.252 ثانية على زميله في الفريق.

ووجدت سيارتا آر بي 22 أداءً مميزًا في المقطع الأوسط من الحلبة، ما سمح لهما بكسب قدر كبير من الوقت.

بعد ذلك، نجحت سيارتا فيراري في الفصل بين ثنائي ريد بُل باحتلال المركزين الثاني والثالث، حيث جاء هاميلتون متأخرًا بفارق 0.145 ثانية فقط عن فيرستابن خلال محاولته الثانية على مجموعة من الإطارات اللينة.

أما شارل لوكلير، الفائز بسباق سيلفرستون، فحلّ أبطأ من زميله بنحو نصف عُشر الثانية.

لكن صدارة فيرستابن لم تتعرض لأي تهديد، إذ بقي زمنه البالغ 1:47.070 دقيقة الأسرع طوال الحصة، رغم أنه كان أبطأ بخمس ثوانٍ من الزمن المرجعي الذي سجله أوسكار بياستري في التجارب خلال موسم 2025.

واكتفى بياستري هذا العام بالمركز الخامس، بفارق 0.452 ثانية عن زمن فيرستابن، متقدمًا بفارق عُشر الثانية على متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي.

وبدا السائق الأسترالي في الدقائق الأخيرة من الحصة وكأنه سيضطر إلى إيقاف سيارته على جانب الحلبة، بعدما طُلب منه التوقف، لكنه حصل في النهاية على الإذن بإعادتها إلى المرآب بعدما احتفظت السيارة بضغط هيدروليكي كافٍ للوصول.

وأكمل لاندو نوريس وجورج راسل المراكز الثمانية الأولى، بينما جاء أرفيد لينبلاد في المركز التاسع، ليكون أول سائق يتأخر بأكثر من ثانية عن الزمن الأسرع.

وسجل غابرييل بورتوليتو عاشر أسرع الأزمنة، متقدمًا بفارق ضئيل على ليام لاوسون، بينما احتل نيكو هلكنبرغ المركز الثاني عشر، متأخرًا بأكثر من نصف ثانية عن زميله في الفريق.

وكان جاك كروفورد السائق الناشئ الوحيد المشارك في الحصة الأولى، وأنهاها في ذيل الترتيب الزمني.

ويبدو أن أستون مارتن تواجه عطلة نهاية أسبوع صعبة، إذ حلّ لانس سترول في المركز الحادي والعشرين بفارق 5.7 ثانية عن الصدارة، ومتأخرًا بثلاث ثوانٍ عن سيارة كاديلاك التي يقودها فالتيري بوتاس.