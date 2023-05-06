فيرستابن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة ميامي أمام ساينز ولوكلير يتعرض لحادثة

كانت سيارتا فيراري أول من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، مع ساينز ومن ثم لوكلير.

لكن ذلك الزمن كان أبطأ بثانية تقريباً، من زمن جورج راسل الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى على متن مرسيدس.

سيرجيو بيريز حسّن الزمن إلى دقيقة و30.757 ثانية، قبل أن يسجل فيرستابن دقيقة و30.146 ثانية.

لاحقاً حسّن بيريز ومن ثم راسل زمنيهما، قبل أن يأتي لوكلير ويسجل دقيقة و29.497 ثانية ويتصدر أسرع الأزمنة.

اقترب فيرستابن من زمن لوكلير في طلعته التالية لكنه كان يعاني من مسند الرأس وارتطامه بخوذته - وهي مشكلة عانى منها كذلك في التجارب الحرة الأولى - قبل أن يتصدر أسرع الأزمنة مع دقيقة و29.380 ثانية.

وفي البداية كانت الأزمنة مع إطارات ميديوم، قبل أن يبدأ السائقون بوضع إطارات سوفت، حيث قفز لاندو نوريس على متن مكلارين إلى المركز الأول مع تسجيل دقيقة و28.741 ثانية.

ومن ثم حاول فرناندو ألونسو وبعده ساينز السعي للمركز الأول، لكن نوريس دافع عن زمنه خاصة مع تعرض لوكلير لقفل مكابح منعه من كسر الزمن.

لكن فيرستابن أنهى سيطرة نوريس مع دقيقة و28.255 ثانية، ورغم اقتراب ساينز لكنه لم يفلح في تخطيه، ليبقى خلفه بفارق 0.006 ثانية.

ولاحقاً رفع الهولندي السقف عالياً مع دقيقة و27.930 ثانية ليبقى في الصدارة.

وقبل عشر دقائق من نهاية الحصة، صدم لوكلير سيارته بالحاجز في المنعطف 7. وبعد خمس دقائق أزيلت سيارة فيراري واستؤنفت الحصة.

وبقي زمن لوكلير - الذي حصل على علبة تروس جديدة قبل بداية الحصة - ثالثاً خلف فيرستابن وساينز. سيرجيو بيريز أنهى الحصة رابعاً بفارق نصف ثانية تقريباً خلف زميله.

المركز الخامس كان من نصيب ألونسو أمام نوريس. بينما حقق لويس هاميلتون المركز السابع أمام لانس سترول،بينما أكمل إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية: