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فيرستابن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة ميامي أمام ساينز ولوكلير يتعرض لحادثة

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد، متقدماً على كارلوس ساينز، بينما تعرض شارل لوكلير لحادثة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

كانت سيارتا فيراري أول من كسر حاجز الدقيقة و31 ثانية، مع ساينز ومن ثم لوكلير.

لكن ذلك الزمن كان أبطأ بثانية تقريباً، من زمن جورج راسل الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى على متن مرسيدس.

سيرجيو بيريز حسّن الزمن إلى دقيقة و30.757 ثانية، قبل أن يسجل فيرستابن دقيقة و30.146 ثانية.

لاحقاً حسّن بيريز ومن ثم راسل زمنيهما، قبل أن يأتي لوكلير ويسجل دقيقة و29.497 ثانية ويتصدر أسرع الأزمنة.

اقترب فيرستابن من زمن لوكلير في طلعته التالية لكنه كان يعاني من مسند الرأس وارتطامه بخوذته - وهي مشكلة عانى منها كذلك في التجارب الحرة الأولى - قبل أن يتصدر أسرع الأزمنة مع دقيقة و29.380 ثانية.

وفي البداية كانت الأزمنة مع إطارات ميديوم، قبل أن يبدأ السائقون بوضع إطارات سوفت، حيث قفز لاندو نوريس على متن مكلارين إلى المركز الأول مع تسجيل دقيقة و28.741 ثانية.

ومن ثم حاول فرناندو ألونسو وبعده ساينز السعي للمركز الأول، لكن نوريس دافع عن زمنه خاصة مع تعرض لوكلير لقفل مكابح منعه من كسر الزمن.

لكن فيرستابن أنهى سيطرة نوريس مع دقيقة و28.255 ثانية، ورغم اقتراب ساينز لكنه لم يفلح في تخطيه، ليبقى خلفه بفارق 0.006 ثانية.

ولاحقاً رفع الهولندي السقف عالياً مع دقيقة و27.930 ثانية ليبقى في الصدارة.

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وقبل عشر دقائق من نهاية الحصة، صدم لوكلير سيارته بالحاجز في المنعطف 7. وبعد خمس دقائق أزيلت سيارة فيراري واستؤنفت الحصة. 

وبقي زمن لوكلير - الذي حصل على علبة تروس جديدة قبل بداية الحصة - ثالثاً خلف فيرستابن وساينز. سيرجيو بيريز أنهى الحصة رابعاً بفارق نصف ثانية تقريباً خلف زميله.

المركز الخامس كان من نصيب ألونسو أمام نوريس. بينما حقق لويس هاميلتون المركز السابع أمام لانس سترول،بينما أكمل إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية:

المركز السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Netherlands ماكس فيرشتابن Red Bull 23 1:27.930  
2 Spain كارلوس ساينز الإبن Ferrari 26 1:28.315 0.385
3 Monaco شارل لوكلير Ferrari 20 1:28.398 0.468
4 Mexico سيرجيو بيريز Red Bull 24 1:28.419 0.489
5 Spain فرناندو ألونسو Aston Martin 25 1:28.660 0.730
6 United Kingdom لاندو نوريس McLaren 24 1:28.741 0.811
7 United Kingdom لويس هاميلتون Mercedes 23 1:28.858 0.928
8 Canada لانس سترول Aston Martin 23 1:28.930 1.000
9 France إستيبان أوكون Alpine 25 1:28.937 1.007
10 Thailand ألكسندر ألبون Williams 26 1:29.046 1.116
11 France بيير غاسلي Alpine 22 1:29.098 1.168
12 Denmark كيفن ماغنوسن Haas 22 1:29.171 1.241
13 China غوانيو جو Alfa Romeo 27 1:29.181 1.251
14 Finland فالتيري بوتاس Alfa Romeo 26 1:29.189 1.259
15 United Kingdom جورج راسل Mercedes 21 1:29.216 1.286
16 Australia أوسكار بياستري McLaren 24 1:29.339 1.409
17 Germany نيكو هلكنبرغ Haas 22 1:29.393 1.463
18 Japan يوكي تسونودا AlphaTauri 25 1:29.613 1.683
19 Netherlands نيك دي فريز AlphaTauri 25 1:29.928 1.998
20 United States لوجان سارجينت Williams 27 1:30.038 2.108
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راسل يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الأولى في ميامي التي شهدت رفع العلم الأحمر

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