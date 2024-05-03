جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

فيرستابن: الأداء وليس المال سيحدد مستقبلي في الفورمولا واحد

قال ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، أن الأداء وليس المال، سيحدد خططه إزاء مستقبله في عالم سباقات الفورمولا واحد، وسط شائعات سعي مرسيدس الحثيث لضمّه.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، كريستيان هورنر، ريد بُل

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

رغم أن عقد فيرستابن ينتهي بنهاية موسم 2028، لكن مستقبله بات غير مؤكد على ضوء صراعات القوى ضمن فريقه ريد بُل، والتي طفت على السطح مع بداية موسم 2024 الحالي.

وكان فيرستابن قد صرّح سابقاً أن الأمر الأساسي لبقائه ضمن ريد بُل يتمحور حول بقاء أعمدة الفريق الأساسية في مكانها، وبالتالي فإن مستقبله بات موضع شكوك مع تأكيد رحيل آدريان نيوي من صفوف العلامة النمساوية.

لكن الهولندي قلّل مؤخراً من تأثير رحيل نيوي واصفاً إياه بأنه "أقلّ درامية مما يبدو" للناس من الخارج.

لكن وسط الشائعات بأن مرسيدس قدمت له عرضاً بـ 150 مليون يورو سنوياً، أوضح فيرستابن أن الأداء هو العامل الأهم فيما يتعلق بمستقبله وليس العروض المادية.

وحين سُئِل إن كان هناك عرض بقيمة 150 مليوناً بالفعل، ردّ: "كلا. لكن في نهاية المطاف، حتى وإن كان الحال كذلك، 150 مليوناً.. المال لن يكون العامل الفاصل بالنسبة لي على أية حال".

وأكمل: "أنا مسرور بما أكسبه بالفعل، المسألة تتعلق بالأداء".

اقرأ أيضاً:

ويسير فيرستابن على طريق حسم لقبه الرابع على  التوالي في 2024، بالتالي في حال نجحت مرسيدس بإقناعه بالانتقال إلى صفوفها في 2025، فإنه حينها سيصبح بعيداً عن معركة اللقب على الأغلب، نظراً لضعف أداء السهام الفضية حالياً.

"المسألة تتعلق بالأداء دوماً في النهاية. الجميع يعرف ذلك وتوتو (وولف) يعلم ذلك أيضاً" قال الهولندي.

وأكمل: "مستقبلي مع ريد بُل حالياً".

وأضاف: "حالياً، بوسعي القول أنني أريد البقاء مع الفريق، لأنني واثق بالمشروع الذي يعمل عليه الجميع هنا".

واختتم: "في النهاية، في الرياضة والحياة كذلك، لا يمكنك معرفة ما يحمله المستقبل".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل
المقال التالي ساينز: لا ضمانات على مقعد مستقبلي مع آودي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة في ميامي أمام بياستري وساينز
ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل

ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
ألونسو: خروج نيوي لا يعني انهيار ريد بُل
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
بيريز: نيوي سيكون له "تأثير فوري" على فريقه القادم

بيريز: نيوي سيكون له "تأثير فوري" على فريقه القادم

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
بيريز: نيوي سيكون له "تأثير فوري" على فريقه القادم
تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟

تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟

فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: هل نجحت صيغة السباقات القصيرة الجديدة في الفورمولا واحد؟
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل

براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل

فورمولا 1
براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل
إعلان رحيل أدريان نيوي عن ريد بُل بات وشيكًا

إعلان رحيل أدريان نيوي عن ريد بُل بات وشيكًا

فورمولا 1
إعلان رحيل أدريان نيوي عن ريد بُل بات وشيكًا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

لوكلير: الانطلاق من الصف الأول في سباق ميامي القصير "سيحدّ من كلام الناس"

لوكلير: الانطلاق من الصف الأول في سباق ميامي القصير "سيحدّ من كلام الناس"

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير: الانطلاق من الصف الأول في سباق ميامي القصير "سيحدّ من كلام الناس"
نوريس: التعثّر في التصفيات السريعة كان بسبب "الضغط أكثر من اللازم"

نوريس: التعثّر في التصفيات السريعة كان بسبب "الضغط أكثر من اللازم"

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نوريس: التعثّر في التصفيات السريعة كان بسبب "الضغط أكثر من اللازم"
فيرستابن متفاجئ بأنّ لفّته "المروّعة" كانت كافية لقطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير في ميامي

فيرستابن متفاجئ بأنّ لفّته "المروّعة" كانت كافية لقطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير في ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن متفاجئ بأنّ لفّته "المروّعة" كانت كافية لقطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير في ميامي
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط