فيرستابن: الأداء وليس المال سيحدد مستقبلي في الفورمولا واحد
قال ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، أن الأداء وليس المال، سيحدد خططه إزاء مستقبله في عالم سباقات الفورمولا واحد، وسط شائعات سعي مرسيدس الحثيث لضمّه.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
رغم أن عقد فيرستابن ينتهي بنهاية موسم 2028، لكن مستقبله بات غير مؤكد على ضوء صراعات القوى ضمن فريقه ريد بُل، والتي طفت على السطح مع بداية موسم 2024 الحالي.
وكان فيرستابن قد صرّح سابقاً أن الأمر الأساسي لبقائه ضمن ريد بُل يتمحور حول بقاء أعمدة الفريق الأساسية في مكانها، وبالتالي فإن مستقبله بات موضع شكوك مع تأكيد رحيل آدريان نيوي من صفوف العلامة النمساوية.
لكن الهولندي قلّل مؤخراً من تأثير رحيل نيوي واصفاً إياه بأنه "أقلّ درامية مما يبدو" للناس من الخارج.
لكن وسط الشائعات بأن مرسيدس قدمت له عرضاً بـ 150 مليون يورو سنوياً، أوضح فيرستابن أن الأداء هو العامل الأهم فيما يتعلق بمستقبله وليس العروض المادية.
وحين سُئِل إن كان هناك عرض بقيمة 150 مليوناً بالفعل، ردّ: "كلا. لكن في نهاية المطاف، حتى وإن كان الحال كذلك، 150 مليوناً.. المال لن يكون العامل الفاصل بالنسبة لي على أية حال".
وأكمل: "أنا مسرور بما أكسبه بالفعل، المسألة تتعلق بالأداء".
ويسير فيرستابن على طريق حسم لقبه الرابع على التوالي في 2024، بالتالي في حال نجحت مرسيدس بإقناعه بالانتقال إلى صفوفها في 2025، فإنه حينها سيصبح بعيداً عن معركة اللقب على الأغلب، نظراً لضعف أداء السهام الفضية حالياً.
"المسألة تتعلق بالأداء دوماً في النهاية. الجميع يعرف ذلك وتوتو (وولف) يعلم ذلك أيضاً" قال الهولندي.
وأكمل: "مستقبلي مع ريد بُل حالياً".
وأضاف: "حالياً، بوسعي القول أنني أريد البقاء مع الفريق، لأنني واثق بالمشروع الذي يعمل عليه الجميع هنا".
واختتم: "في النهاية، في الرياضة والحياة كذلك، لا يمكنك معرفة ما يحمله المستقبل".
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