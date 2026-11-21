فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن: "اعتقدت حقًا أننا لن نفوز بأي سباق هذا العام"

اعترف ماكس فيرستابن بأنه توقع إنهاء موسم 2026 من دون أي انتصار بعد البداية الصعبة لفريقه ريد بُل، مشيدًا بجهود الفريق التي أثمرت عن انتفاضة قوية في الجزء الأخير من الموسم.

راهان ماجومدار رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

يدخل ماكس فيرستابن جائزة لاس فيغاس الكبرى بعد سلسلة من ثماني مرات متتالية على منصة التتويج، ليبدو مجددًا بالقوة نفسها التي مكنته من الهيمنة على الفورمولا 1 في السنوات الأولى من العقد الحالي.

لكن بالعودة إلى شهر مارس، كان بطل العالم أربع مرات يستعد لاحتمال خوض أول موسم له من دون أي انتصار منذ عام 2015.

وخلال اليوم الإعلامي لجائزة لاس فيغاس الكبرى، استعاد فيرستابن حجم الانتفاضة التي حققها فريق ريد بُل ريسينغ في منتصف الموسم، بالتزامن مع التغييرات الجذرية التي شهدتها هياكل السيارات والمحركات في الفورمولا 1 لعام 2026، وهو الموسم الأول الذي يستخدم فيه الفريق وحدة الطاقة الخاصة به، المطورة بالتعاون مع فورد.

حيث قال فيرستابن: "هل توقعت شخصيًا أن تصبح الأمور على هذا النحو بعد الجولات القليلة الأولى؟ بالتأكيد لا. لقد اعتقدت حقًا أننا لن نفوز بأي سباق هذا العام، لكننا الآن ننافس باستمرار على الفوز أو نكون قريبين جدًا من تحقيقه".

وخلال الجولات الثلاث الأولى في أستراليا والصين واليابان، لم يحصد فيرستابن سوى 12 نقطة، بعدما أنهى سباق ملبورن في المركز السادس، وانسحب في شنغهاي، ثم عبر خط النهاية ثامنًا في سوزوكا.

وكان قد وصف سيارة ريد بُل "آر بي 22" علنًا في الصين بأنها "غير قابلة للقيادة على الإطلاق"، بسبب مشاكل حادة في توازن السيارة أثناء اجتياز المنعطفات.

كما خاض أربعة سباقات من دون الصعود إلى منصة التتويج، وامتدت سلسلة غيابه عن المركز الأول إلى 15 جائزة كبرى، شهدت أربعة انسحابات في الصين وموناكو وبريطانيا وهولندا.

إصلاح السيارة وفهم المحرك

وعندما سُئل فيرستابن عما إذا كانت انتفاضة ريد بُل في موسم 2026 تشبه التعديلات التي أجراها الفريق قبل عام، رفض المقارنة على الفور.

وقال: "لا، لا، الأمر غير مرتبط إطلاقًا. لأننا نواجه هذا العام مشاكل مختلفة تمامًا عن العام الماضي. لذلك، كان الأمر مزيجًا من تحسين أداء السيارة، وفي الوقت نفسه معالجة بعض المشاكل التي نعاني منها، وهو ما يمنحنا تلقائيًا المزيد من الأداء".

ولم يقتصر هذا التقدم التدريجي على الجوانب الانسيابية فحسب.

وأوضح فيرستابن: "على صعيد المحرك أيضًا، أصبحنا نفهم بصورة أفضل بكثير ما نريده منه. لا يزال هناك دائمًا مجال للتحسن، ونحن نعرف ذلك. وهذا ما نعمل عليه باستمرار".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وجاءت ثمار هذه الجهود في الخريف، إذ أنهى فيرستابن سلسلة غيابه عن الانتصارات في 4 أكتوبر خلال جائزة ماليزيا الكبرى، قبل أن يحقق الفوز في سباق السبرينت والسباق الرئيسي في سنغافورة بعد أسبوع واحد، ثم يضيف انتصاره الثالث في مكسيكو سيتي يوم 1 نوفمبر.

ومع حصوله على المركز الثاني في ساو باولو، سمحت له هذه الانتفاضة بالتقدم إلى المركز الثاني في بطولة العالم للسائقين برصيد 279 نقطة، بفارق 111 نقطة خلف البطل المتوج حديثًا كيمي أنتونيللي، ومتقدمًا بفارق 17 نقطة على جورج راسل، فيما حافظ ريد بُل على المركز الثالث في المنافسة على بطولة الصانعين.

وقال فيرستابن: "كل التحية للفريق بأكمله، فقد قاموا بعمل رائع حقًا. لكننا نتطلع الآن أيضًا إلى المستقبل، ونواصل دراسة بعض نقاط الضعف التي نعاني منها والأمور التي نريد تغييرها للعام المقبل، على أمل أن نجعل السيارة أفضل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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