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فيرستابن اسم لا يُستهان به في معركة اللقب: وولف يعترف
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فيرستابن اسم لا يُستهان به في معركة اللقب: وولف يعترف

ضمن تصريحاته قبل جائزة بريطانيا الكبرى، أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن سيلفرستون تعد إحدى من أكثر الحلبات شهرة في روزنامة البطولة، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأداء على الحلبة هو العامل الحاسم.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مانويل إليتو

يرى وولف أنه لا يجب وتحت أي ظرف، الاستهانة بما يمكن لـ فيرستابن فعله ضمن منافسات معركة اللقب، وسط كلامه عن جولة سيلفرستون المرتقبة.

حيث قال: "تعد سيلفرستون من أكثر السباقات تميزًا في روزنامة البطولة. إنها حلبة رائعة، والجماهير تصنع أجواءً فريدة، وبسبب قربها من مصانعنا، فهي أشبه بسباق على أرضنا".

وأكمل: "لكن عندما ننزل إلى الحلبة، فإن كل شيء يتعلق بالأداء، وليس بالاحتفالات".

وأردف: "لقد قمنا بعمل جيد في النمسا بتحقيق منصة تتويج مزدوجة، لكن لا يمكننا الافتراض أن ذلك سينتقل مباشرة إلى السباق التالي".

وأردف: "الجميع متقاربون للغاية، وموازين القوى تتغير بسرعة كبيرة، وما يبدو تنافسيًا في أسبوع قد يبدو مختلفًا تمامًا في الأسبوع التالي. هذه هي حقيقة الفورمولا 1 في الوقت الحالي".

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وأوضح وولف أن معركة التطوير تزداد شراسة مع استمرار الفرق في تقديم التحديثات، مضيفًا أن أكبر نقاط قوة مرسيدس هذا الموسم كانت إدارة عطلات نهاية الأسبوع بانضباط وتحقيق الأداء الثابت.

وتحدث أيضًا عن بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن، الذي فرض ضغطًا كبيرًا على جورج راسل في المراحل الأخيرة من جائزة النمسا الكبرى، مشيدًا بموهبة السائق الهولندي.

حيث قال: "ماكس مستعد دائمًا للمنافسة على بطولة العالم".

وأكمل: "قدمت السيارة أداءً جيدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن بصراحة، أعتقد أن العامل الأكبر هنا كان ماكس نفسه".

وأردف: "إنه يمتلك قدرة مذهلة على استخراج أقصى ما يمكن من السيارة. ويمكنك ملاحظة ذلك عندما تنظر إلى أداء زملائه في الفريق".

واختتم: "ولهذا السبب، لا يمكنك أبدًا، وتحت أي ظرف، تجاهل أو التقليل من تأثير عامل مثل ماكس في معركة البطولة".

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