فيرستابن "استحق" المركز الرابع في تصفيات السباق القصير في الصين بعد معاناته في الأمطار

بعدما تمكن من حصد كل أقطاب الانطلاق الأولى حتى الآن في هذا الموسم، بدا فيرستابن مرشحًا قويًا لذلك من جديد بعد تصدّره للقسم الثاني من التصفيات القصيرة ضمن أجواء جافة.

لكن ومع هطول الأمطار على حلبة شنغهاي الدولية بالدخول إلى القسم الحاسم، بدت الأمور مجهولة في ظل عدم اختبار أي سائق للأجواء الماطرة على مسار غابت عنه الفورمولا 1 لخمسة أعوام.

وبينما انزلق العديد من السائقين خارج المسار في القسم الثالث من التصفيات القصيرة، تم حذف لفتين لفيرستابن إثر تجاوزه حدود المسار بسبب الأمطار.

فيما وضعته أفضل لفاته المحتسبة في المركز الرابع على شبكة انطلاق السباق القصير، لكنه كان متأخرًا بأكثر من ثانيتين عن صاحب البول بوزيشن لاندو نوريس.

هذا واعترف فيرستابن بأنه لم يتمكن من إيصال إطارات إنترميديت إلى حرارة التشغيل المناسبة في القسم الأخير، ما تركه يشعر وكأنه "يقود على الجليد".

حيث قال: "المسار كان زلقًا بشكل كبير للغاية، عانيت كثيرًا من أجل وضع الحرارة في الإطارات، لهذا كان من الصعب إبقاء السيارة على المسار".

وأضاف: "لم أتمكن مطلقًا من تشغيل الإطارات على النحو المطلوب، لذلك كان الوضع أشبه بالقيادة على الجليد. ولهذا أعتقد بأننا نستحق التواجد في هذا المركز بعد التصفيات".

وتابع: "لأن الأمور لم تعمل لصالحي في الأمطار، حتى بالرُغم من أننا ظهرنا بشكل جيد للغاية في الأجواء الجافة. لذلك أنا بالطبع سعيد جدًا بهذه النتيجة".