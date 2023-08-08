فيرستابن: اتباع الفورمولا واحد لمقاربة "ناسكار" أثناء الأمطار سيكون "مؤسفاً"
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأنه لا يريد رؤية حلول سهلة لمشاكل الرذاذ خلال هطول الأمطار في السباقات مشابهة لما تقوم به سلسلة "ناسكار" الأمريكية، وأن ذلك سيكون " مؤسفاً".
أثيرت الكثير من النقاشات حيال الخطورة التي تحملها الأمطار خلال السباقات خاصة بعد الحادثة المميتة التي أودت بحياة ديلانو فانت هوف على حلبة سبا-فرانكورشان، حيث تنخفض مستويات الرؤية بشكل كبير جداً بسبب الرذاذ الذي يتطاير خلف السيارات.
وكانت الأمطار قد هطلت خلال السباق القصير في جولة بلجيكا، وتسبب ذلك بتقصير السباق نظراً لإكمال 5 لفات تحمية خلف سيارة الأمان.
وعبّر عدة سائقين عن آرائهم حيال هذه المشكلة التي تفاقمت مع سيارات الجيل الحاليّ الأعرض، مع الإطارات الأكبر.
حيث أكد فيرستابن، الفائز بالسباقين القصير والرئيسي، بأن مشكلة الرؤية خلال الأمطار لطالما كانت موجودة، وأنها ستبقى موجودة حتى لو نجحت تجارب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مع أقواس العجلات التي تهدف لخفض الرذاذ.
حيث قال: "من الصعب جداً حلّ هذه المشكلة. سنعاني منها على الدوام، وسيكون هناك رذاذ على الدوام".
وأكمل: "أغطية العجلات لن تصنع فارقاً واضحاً. فقد كان الرذاذ يخرج بشكل كبير خلف سيارة الأمان".
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرى أيّ حلّ ممكن لهذه المشكلة في الفورمولا واحد، ردّ فيرستابن: "حين كنت في الفورمولا 3 لم أكن أرى أي شيء كذلك".
وأكمل: "ستبقى هناك مشاكل رؤية على الدوام خلال الأمطار".
واسترسل: "من ثم لدينا سلاسل مثل ناسكار، فهم لا يقودون في الأمطار".
في إشارة إلى عدم خوض السباقات على الحلبات البيضوية عالية السرعة أثناء الأمطار، رغم أن السلسلة تحاول تجربة إطارات الأمطار على حلبات مبللة أقصر.
من جهته، يتفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع آراء فيرستابن بأن أقواس العجلات لن تحسّن الوضع بشكل كافٍ لتحسين مستويات الرؤية، لكنه اقترح فكرة النظر في نوعيات الإسفلت التي قد تؤثر على كميات المياه المتجمعة.
فقال: "يمكن النظر في مختلف أنواع الإسفلت والبحث في كيفية تحسينها، لا أعتقد أننا نظرنا في هذه الفكرة بعد".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
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