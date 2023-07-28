فيرستابن: إيقاف السباقات أثناء الأمطار "الحل الوحيد" لمشاكل الرؤية
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه على الفورمولا واحد قبول فكرة أن مشاكل صعوبة الرؤية لن تُحل في الظروف الجوية الماطرة، ما لم يتم إيقاف السباق بأكمله.
كانت مسألة السلامة من أهم نقاط النقاشات الدائرة على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك على ضوء الحادثة العنيفة الأخيرة التي أودت بحياة السائق الشاب ديلانو فانت هوف خلال منافسات Formula Regional European على حلبة سبا-فرانكورشان المبللة.
وأشار البعض إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب تدخلاً إضافياً من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بالظروف التي يجب أن يُسمح فيها التسابق.
لكن فيرستابن يرى بأن هناك ضرورة لمواجهة الواقع وتقبل أن مشاكل صعوبة الرؤية ستزداد سوءاً خلال الأمطار.
فقال معلقاً على مستويات الرؤية مع الجيل الجديد للسيارات: "إنها سيئة، ولطالما كانت سيئة منذ فترة طويلة جداً".
وأكمل: "لا أعتقد بأنه يوجد حالياً ما يمكننا القيام به لحلّ ذلك".
لكن الهولندي عبّر عن ثقته بأن نيلز فيتيك مدير السباق يمتلك ما يكفي من المؤهلات لاتخاذ القرار الصحيح.
فقال: "أمضينا الكثير من الوقت في تلك الاجتماعات، وأعتقد أنه خاض وأشرف على الكثير من السباقات الآن".
وأكمل: "أعتقد أنه سيستمع إلى رأي سائقي سيارة الأمان، وأعتقد أنه سيدرك إن كان الوضع آمناً أم لا. لكن مستويات الرؤية ستكون سيئة على أية حال".
وتابع: "وإلا، لن نتمكن من خوض أية سباقات تحت الأمطار بعد الآن".
وشرح فيرستابن بأن القوانين الحالية صعّبت من مستويات الرؤية لأن الإطارات الأكبر باتت تُزيح كميات أكبر من المياه.
فقال: "الإطارات الأكبر صعّبت الوضع بشكل أكبر، لوجود كميات كبيرة من المياه المُزاحة. كما أن شكل السيارة يلعب دوراً، فالسيارات باتت كبيرة جداً".
وأردف: "الأمر أسوأ من 2016، لكن في 2016 كان الوضع سيئاً كذلك. أذكر سباق البرازيل حين كنت في القسم الأخير بعد وقفة الصيانة، لم أرَ فرناندو (ألونسو) وهو ينزلق خارج المسار".
وأكمل: "طوال المقطع المستقيم كنت أ ضغط على دواسة الوقود بالكامل لكنني لم أرَ أي شيء. لو كانت هناك سيارة متوقفة لاصطدمت بها بكل قوة".
وأكد فيرستابن أنه لا يرى أية مشكلة في تصميم الحلبة نفسه، مؤكداً أن هناك حلبات أخطر منها.
فقال: "هناك أمور يمكن تحسينها على الدوام. لكننا كذلك نسابق في موناكو وهي حلبة أعتقد أنها أخطر بكثير من هنا (سبا-فرانكورشان)".
واختتم: "لكن الحوادث تحصل للأسف. ما حصل في سبا كان بسبب بعضٍ من سوء الحظ برأيي".
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