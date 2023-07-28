اشترك
السابق / فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

فيرستابن: إيقاف السباقات أثناء الأمطار "الحل الوحيد" لمشاكل الرؤية

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه على الفورمولا واحد قبول فكرة أن مشاكل صعوبة الرؤية لن تُحل في الظروف الجوية الماطرة، ما لم يتم إيقاف السباق بأكمله.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

كانت مسألة السلامة من أهم نقاط النقاشات الدائرة على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك على ضوء الحادثة العنيفة الأخيرة التي أودت بحياة السائق الشاب ديلانو فانت هوف خلال منافسات Formula Regional European على حلبة سبا-فرانكورشان المبللة.

وأشار البعض إلى أن مثل هذه الحوادث تتطلب تدخلاً إضافياً من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" فيما يتعلق بالظروف التي يجب أن يُسمح فيها التسابق.

لكن فيرستابن يرى بأن هناك ضرورة لمواجهة الواقع وتقبل أن مشاكل صعوبة الرؤية ستزداد سوءاً خلال الأمطار.

فقال معلقاً على مستويات الرؤية مع الجيل الجديد للسيارات: "إنها سيئة، ولطالما كانت سيئة منذ فترة طويلة جداً".

وأكمل: "لا أعتقد بأنه يوجد حالياً ما يمكننا القيام به لحلّ ذلك".

لكن الهولندي عبّر عن ثقته بأن نيلز فيتيك مدير السباق يمتلك ما يكفي من المؤهلات لاتخاذ القرار الصحيح.

فقال: "أمضينا الكثير من الوقت في تلك الاجتماعات، وأعتقد أنه خاض وأشرف على الكثير من السباقات الآن".

وأكمل: "أعتقد أنه سيستمع إلى رأي سائقي سيارة الأمان، وأعتقد أنه سيدرك إن كان الوضع آمناً أم لا. لكن مستويات الرؤية ستكون سيئة على أية حال".

وتابع: "وإلا، لن نتمكن من خوض أية سباقات تحت الأمطار بعد الآن".

اقرأ أيضاً:

وشرح فيرستابن بأن القوانين الحالية صعّبت من مستويات الرؤية لأن الإطارات الأكبر باتت تُزيح كميات أكبر من المياه.

فقال: "الإطارات الأكبر صعّبت الوضع بشكل أكبر، لوجود كميات كبيرة من المياه المُزاحة. كما أن شكل السيارة يلعب دوراً، فالسيارات باتت كبيرة جداً".

وأردف: "الأمر أسوأ من 2016، لكن في 2016 كان الوضع سيئاً كذلك. أذكر سباق البرازيل حين كنت في القسم الأخير بعد وقفة الصيانة، لم أرَ فرناندو (ألونسو) وهو ينزلق خارج المسار".

وأكمل: "طوال المقطع المستقيم كنت أ ضغط على دواسة الوقود بالكامل لكنني لم أرَ أي شيء. لو كانت هناك سيارة متوقفة لاصطدمت بها بكل قوة".

وأكد فيرستابن أنه لا يرى أية مشكلة في تصميم الحلبة نفسه، مؤكداً أن هناك حلبات أخطر منها.

فقال: "هناك أمور يمكن تحسينها على الدوام. لكننا كذلك نسابق في موناكو وهي حلبة أعتقد أنها أخطر بكثير من هنا (سبا-فرانكورشان)".

واختتم: "لكن الحوادث تحصل للأسف. ما حصل في سبا كان بسبب بعضٍ من سوء الحظ برأيي".

المشاركات
التعليقات

فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا
ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات فيرستابن يتألق على حلبة سبا-فرانكورشان ليسجل أسرع الأزمنة أمام لوكلير في التصفيات

فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا

فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا فيرستابن سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق بلجيكا

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار فيرستابن يستردّ الصدارة من بياستري في سباق بلجيكا القصير الذي شهد هطول الأمطار

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة فيرستابن يتفوق على بياستري بفارق 0.011 ثانية في تصفيات بلجيكا القصيرة

لوكلير: العمل على نقاط الضعف في الظروف الجوية المتقلبة "آتى ثماره" خلال تصفيات سبا

لوكلير: العمل على نقاط الضعف في الظروف الجوية المتقلبة "آتى ثماره" خلال تصفيات سبا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

لوكلير: العمل على نقاط الضعف في الظروف الجوية المتقلبة "آتى ثماره" خلال تصفيات سبا لوكلير: العمل على نقاط الضعف في الظروف الجوية المتقلبة "آتى ثماره" خلال تصفيات سبا

فيرستابن "كان محظوظاً" بالتأهل من القسم الثاني لتصفيات بلجيكا

فيرستابن "كان محظوظاً" بالتأهل من القسم الثاني لتصفيات بلجيكا

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن "كان محظوظاً" بالتأهل من القسم الثاني لتصفيات بلجيكا فيرستابن "كان محظوظاً" بالتأهل من القسم الثاني لتصفيات بلجيكا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك