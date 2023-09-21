فيرستابن: "أنت لست متابعاً حقيقياً" إن لم تقدّر هيمنة ريد بُل
قال ماكس فيرستابن سائق "أنك لست متابعاً حقيقياً" إن لم تقدّر هيمنة فريقه ريد بُل الحالية، وتراها كأمر سلبي في الفورمولا واحد.
حقق فيرستابن عشرة انتصارات متتالية انتهت في سنغافورة الأسبوع الماضي، حيث لم ينجح الهولندي سوى بإحراز المركز الخامس.
وقبيل السباق الذي فاز به كارلوس سايز سائق فيراري على حلبة مارينا باي، كثرت الأقاويل حيال مدى السلبية التي تجلبها هذه الهيمنة على الرياضة ككل. حتى أن غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا - مالكة الحقوق التجارية للبطولة - كرّر مثل هذه العبارات.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" على هامش جولة سوزوكا إن كان يرى الصورة الأكبر حول مدى أهمية فوز ساينز، للبطولة ككل، ردّ فيرستابن بوضوح بأنه لا يتفق مع ذلك.
فقال: "بصراحة، ليس لدي أي اهتمام على الإطلاق بتلك الفكرة. بالنسبة لي، كانت المسألة بأننا قد هُزمنا، وبشكل واضح. لا أفكر حيال ما هو جيد للفورمولا واحد".
وأكمل: "لا أفكر إن كان ما حصل ضرورياً للفورمولا واحد، لأننا كنا أفضل من البقية (في السباقات السابقة). وفي حال لم يقدر الناس ذلك، فإنك لست متابعاً حقيقياً".
وأردف: "لهذا السبب كنت مرتاحاً تماماً حيال كل ذلك، لأننا ببساطة لم نقدم الأداء المطلوب. قام الآخرون بعمل أفضل وبالتالي استحقوا الفوز. لا يجب أن يفوزوا لأن الناس تقول بأن الرياضة مملة بسبب تكرار انتصاراتنا".
وحين سُئِل حيال مشاعره بعد الفشل بالفوز في سنغافورة، أجاب الهولندي: "ليست لدي مشاعر محددة. لقد توقفت سلسلة الانتصارات لسباق واحدة. ومثل هذه الأمور السيئة تحصل في الحياة".
وأكمل: "فزت بعشرة سباقات على التوالي. بالطبع، كنت أفضل لو تواصلت هذه السلسلة. لكنني أعلم كنت أعلم على الدوام بأن مثل هذه الجولة ستأتي وسنتوقف عن تحقيق الانتصارات".
وأردف: "للأسف، حصل ذلك. لكننا نمضي قدماً ونحاول مجدداً".
من جهته، أكد كريستيان هورنر مدير الفريق بأن ريد بُل نقلت كامل تركيزها للعمل على سيارة العام المقبل، ما يعني أن المنافسين قد ينجحوا بخفض الفارق فيما تبقى من سباقات.
لكن فيرستابن يبدو مقتنعاً بقدرته على الفوز بجميع السباقات.
فقال: "القوانين لم تتغير كثيراً. بالطبع، هناك بعض الأمور التي تحتاج لحل عبر التحديثات وغير ذلك".
وأكمل: "لكنني ما زلت أعتقد أننا قادرون على الفوز بجميع السباقات المتبقية حتى وإن جلبت الفرق الأخرى تحديثاتها".
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