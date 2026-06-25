فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

وعاش كيمي أنتونيللي موسمًا أول صعبًا في 2025، حيث طغى عليه زميله في مرسيدس جورج راسل، لكنه ظهر هذا العام بصورة مختلفة تمامًا.

وتمكن النجم الشاب من تحقيق خمسة انتصارات في السباقات الكبرى خلال أول سبعة عطلات نهاية أسبوع، ورغم خسارته عددًا من النقاط بعد انسحابه المفاجئ من سباق برشلونة، فإنه لا يزال يتصدر بطولة السائقين بفارق 41 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وأكد ماكس فيرستابن أنه يتابع تطور السائق الإيطالي الشاب عن قرب، قائلًا: "بشكل عام، من المثير للإعجاب حقًا أن يتمكن شخص في مثل هذا العمر من القيام بهذه الأشياء على الحلبة وتحقيق هذا المستوى من الثبات".

وأضاف: "ما قدمه تحديدًا في موناكو ليس أمرًا سهلًا لسائق في هذا العمر. يتطلب الأمر موهبة كبيرة لتقديم مثل هذا الأداء في التجارب التأهيلية عندما يكون هناك هذا القدر من الضغط".

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وتابع: "أنا سعيد جدًا من أجله. إنه موهبة هائلة، وكنت أعلم ذلك مسبقًا، وكان بإمكاني توقع تحقيقه مثل هذه النتائج. من الطبيعي أن يرتكب السائق أخطاء في موسمه الأول، المهم هو مقدار ما يتعلمه من تلك الأخطاء. أعتقد أن كيمي يدير هذه المرحلة بشكل جيد جدًا".

وأردف: "مشاهدة أدائه حاليًا ممتعة للغاية ومثيرة للإعجاب. والأهم من ذلك أنه يمتلك إمكانات أكبر بكثير للمستقبل".

هذا ويرى ماكس فيرستابن أنه من غير المناسب مقارنة أنتونيللي بأساطير الماضي، مشددًا على أن السائق الشاب يجب أن يشق طريقه الخاص.

حيث قال: "لقد قال بنفسه مؤخرًا إنه لا يحب هذه المقارنات. الأهم هو ألا تنظر إلى الآخرين وتحاول أن تكون مثل شخص آخر، بل أن تكون نفسك فقط. بعض الأشخاص يدركون ذلك جيدًا، ويجب عليهم القيام بكل شيء بطريقتهم الخاصة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ينمو بها الإنسان وينضج".

واختتم: "كتابة قصتك الخاصة وجعل نجمك يسطع على شبكة الانطلاق أهم من أي شيء آخر".