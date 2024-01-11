فيرستابن: أنا كذلك عليّ "التأقلم مع السيارة التي أحصل عليها"

خلال الموسمين الماضيين تمكن فيرستابن من استخلاص أقصى قدرات سيارته ريد بُل، حيث هيمن في موسم 2022 وكذلك في 2023، ليحقق ما مجموعه 34 انتصاراً، بينما عانى زميله سيرجيو بيريز في مجاراته خاصة بعد التحديثات التي تلقتها السيارة.

وذلك ما أدى إلى تكهنات بأن ريد بُل تميّز بين السائقين، حيث تقدم التحديثات التي تناسب نجمها فيرستابن، خاصة بعد فشل زميليه السابقين، بيير غاسلي وأليكسندر ألبون، في مجاراته.

لكن وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد فيرستابن أنه الكلام حول أسلوب قيادته مبالغ فيه، شارحاً أنه بدوره يحتاج للتأقلم مع احتياجات السيارة كي يقودها للحدود القصوى، مثله مثل أي سائق آخر.

فقال: "حين يقول الناس ’ما هو أسلوب قيادتك؟’ لا يمكنني الإجابة لأن المسألة تتعلق بالتأقلم مع أوضاع معينة أو ما تفضله السيارة".

وأكمل: "ما الذي أريده؟ المزيد من التماسك. هناك الكثير من الأمور التي تريدها، بعضها غير واقعي. لذا، عليّ التأقلم مع ما لديّ".

بالمقابل، ورغم أن فيرستابن يفضل سيارة قوية في قسمها الأمامي، لكنه يمتلك مقدرة في التعامل مع سيارة غير ثابتة القسم الخلفي، حيث أشار إلى أن الفريق يحاول ببساطة تصميم أسرع سيارة ممكنة بدلاً من السعي لإيجاد التوازن.

فقال: "طوال العام، يطبق الفريق التحديثات التي تزيد سرعة السيارة. لا يحاول اللحاق باتجاه معين للتوازن أو غيره".

وأكمل: "أنا مسرور من كيفية تصرف السيارة، لكن في حال كانت تميل لصعوبة الانعطاف (أندرستير) حينها يتوجب عليّ التأقلم. والعكس بالعكس".

وتابع: "في بعض الأحيان تعاني من أندرستير وأخرى من أوفرستير. لكل سباق خصائصه".

وحين سُئِل إن كانت سيارة 2023 أكثر قوة في السباقات مقارنة بالتصفيات، أجاب الهولندي: "لا أعلم. لا أعتقد أننا نقوم بأي شيء سحري في السباق".

وأضاف: "نقوم بالجهد الاعتيادي. أعتقد أن الفرق الأخرى تقدم تصفيات رائعة ومن ثم سباقات جيدة".

واختتم: "بالطبع، عليك دوماً الاهتمام بوتيرة السباق، لكن من المهم أن تكون سريعاً في التصفيات".