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فيرستابن: "أمرٌ ما يسير على نحوٍ خاطئ" مع سيارة ريد بُل

يعتقد ماكس فيرستابن أنّ على ريد بُل حلّ مشكلة مجهولة لتحسين توازن سيارتها "آر.بي20".

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

يرى فيرستابن أنّ شيئًا ما "سار على نحوٍ خاطئ" مع تطويرات ريد بُل التي تسبّبت في ظهور مشاكل على صعيد توازن سيارتها لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.

كان فيرستابن وريد بُل في مستوى لوحدهما في المراحل الأولى من الموسم، لكنّ سيطرة لاندو نوريس سائق مكلارين المحكمة في سباق جائزة هولندا الكبرى أشارت إلى تقدّم الحظيرة البريطانيّة على ريد بُل لتُصبح أسرع فريقٍ في البطولة.

وبدأ موسم ريد بُل يعرف منعرجًا منذ مايو الماضي عندما واجه سلسلة من الحلبات المليئة بالمطبّات، حيث كانت جائزة موناكو الكبرى مؤلمة على وجه الخصوص.

لكن عوضًا عن الاقتصار على نقطة الضعف الوحيدة تلك، قال فيرستابن أنّ السباقات التالية كشفت تدريجيًا المزيد من المشاكل للإبقاء على السيارة متوازنة، وهو الجانب الذي كان يُمثّل نقطة قوّة ريد بُل في السابق. ويبدو أنّ ذلك أثّر على وتيرة سيارة "آر.بي20"، كما أثّر على مستويات تآكل الإطارات.

وقال: "لم تكن المشكلة حاضرة في السباقات الأولى، لكنّ شيئًا ما جعل قيادة السيارة أصعب".

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وأضاف: "من الصعب للغاية تحديد مصدر ذلك في الوقت الحاضر. وذلك يضرّ بأدائنا على مدار اللفّة الواحدة وكذلك على المدى الطويل".

وأردف: "واجهنا ذات القيود طوال عطلة نهاية الأسبوع. حظيت بذات التوازن تقريبًا منذ التجارب الحرّة الأولى وحتّى السباق، لذا من الصعب حلّ المشكلة في الوقت الحاضر".

وأكمل: "لذا يبدو أنّ أمرًا ما يسير على نحوٍ خاطئ مؤخّرًا في السيارة ونحتاج لفهمه ونحتاج لمحاولة تحسين الوضع سريعًا. لا يتّصل الأمر بالتوازن فقط، بل بالمقدّمة أو الخلفيّة".

وكان فيرستابن قد تجاوز نوريس نحو الصدارة عند الانطلاقة، لكنّ البريطاني عاد لتجاوزه في اللفّة الـ 18 ويُسيطر على بقيّة السباق محقّقًا فوزه الثاني في مسيرته في الوقت الذي شعر فيه الهولندي بانّ سيارته أصبحت أقلّ استجابة للانعطاف.

وقال: "كنت أخوض سباقي الخاص وأعتني بإطاراتي، حاولت القيام بأفضل ما في وسعي. لكن لم تعد السيارة تنعطف في مرحلة ما، أو لم تعد تستجيب. لذا اقترب مني لاندو للمرّة الأولى، ومثلما قال فقد كان قريبًا، لكن ليس بما فيه الكفاية".

وأردف: "ومن ثمّ في اللفّة التالية لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء. لذا حالما تجاوزني، فقد ركّزت على سباقي الخاص منذ ذلك الحين، وحاولت إيصال السيارة في المركز الثاني".

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