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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن أمام هاميلتون خلال التجارب الحرة في باكو التي شهدت 3 أعلام حمراء

سجل ماكس فيرستابن سائق الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، متقدماً على لويس هاميلتون سائق مرسيدس، وزميله في ريد بُل، سيرجيو بيريز.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بدأت الحصة بشكل سريع حيث خرج السائقون مباشرة دون انتظار للمسار، إلا أن التجارب الحرة الأولى شهدت رفع العلم الأحمر ثلاث مرات، وحادثتين تسبب بهما شارل لوكلير سائق فيراري وفرانكو كولابينتو سائق ويليامز.

لكن ماكس فيرستابن مع أرضية سيارته ريد بُل الجديدة، أنهى الحصة أولاً أمام هاميلتون وزميله بيريز.

مجريات الحصة

البداية والعلم الأحمر الأول:

بدأ السائقون الحصة على إطارات ميديوم، بينما سُمع البعض وهم يشتكون من ضعف التماسك.

وكان من الملاحظ أن لويس هاميلتون يشتكي مجدداً من سخونة مقعده، أما لانس سترول فانتقد سيارته أستون مارتن بشدة واصفاً إياها بأنها "ليست سيارة".

ومع إكمال أولى اللفات السريعة، تقدم ماكس فيرستابن على متن ريد بُل للمركز الأول أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

بعد مرور ربع ساعة تم رفع العلم الأحمر، ولم يظهر بوضوح سبب ذلك، لكن يبدو أنه كانت هناك بعض القطع على المسار وأراد المنظمون التأكد من إزالتها بالكامل. وبالفعل بعد أن تم ذلك، انطلقت الحصة مجدداً.

وسُمع إستيبان أوكون بعد فترة وجيزة وهو يشتكي عبر اللاسلكي من غياب الطاقة في سيارته ليعود بها إلى المرآب.

العلم الأحمر الثاني وحادثة لوكلير

مع انتصاف الحصة، تعرض لوكلير لحادثة ارتطم خلالها بالحواجز في المنعطف 15، وتتضررت السيارة بشكل واضح ليتم رفع العلم للمرة الثانية في الحصة.

وكان لوكلير قبل الحادثة قد سجل الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على فيرستابن بفارق 0.030 ثانية.

وبعد إزالة السيارة وإصلاح الحاجز، تم استئناف الحصة من جديد، حيث بدأ السائقون بالانتقال إلى إطارات سوفت.

وبالفعل مع الإطارات الجديدة، تقدم سائقا مكلارين، لاندو نوريس وأوسكار بياستري، للمركزين الأول والثامي أمام بيريز، الذي انتقل لإطارات سوفت كذلك.

بينما قفز لويس هاميلتون على متن مرسيدس للمركز الأول المؤقت بفارق 0.168 ثانية أمام سيارتي مكلارين.

العلم الأحمر الثالث

مع الدخول في العشرين  دقيقة الأخيرة من عمر الحصة، تعرض فرانكو كولابينتو سائق ويليامز الجديد الذي ضمّه الفريق بديلاً عن لوغان سارجنت، إلى حادث في المنعطف الرابع لترتطم سيارته بالحواجز.

ومع بقاء عشر دقائق حتى النهاية، خرجت السيارات من جديد إلى المسار لمحاولة تسجيل أزمنة سريعة قبل انتهاء الحصة.

وبالفعل حسّن فيرستابن من زمنه ليقترب من هاميلتون المتصدر المؤقت بفارق 0.036 ثانية، بينما تقدم كارلوس ساينز سائق فيراري ليصبح خلف نوريس صاحب المركز الثالث.

لكن وفي الدقيقة الأخيرة، خرج ساينز إلى المسار لكنه لم يفلح بتحسين زمنه، بينما خرج سائقا ريد بُل مجدداً، حيث سجل فيرستابن أسرع مقطع أول وكذلك أسرع مقطع ثانٍ ليتقدم على هاميلتون بفارق 3 أعشار الثانية.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام هاميلتون وبيريز الذي أحرز المركز الثالث.

المركز الرابع كان من نصيب نوريس متقدماً على ساينز، بياستري، فرناندو ألونسو (أستون مارتن)، بينما أكمل جورج راسل، لوكلير (الذي لم يكمل الحصة بعد الحادثة) ودانيال ريكارد (آربي) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 21

1:45.546

   204.752
2 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 19

+0.313

1:45.859

 0.313 204.147
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 17

+0.376

1:45.922

 0.063 204.025
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 18

+0.481

1:46.027

 0.105 203.823
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 21

+0.627

1:46.173

 0.146 203.543
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18

+0.736

1:46.282

 0.109 203.334
7 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 19

+0.906

1:46.452

 0.170 203.009
8 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 18

+0.970

1:46.516

 0.064 202.887
9 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 11

+1.062

1:46.608

 0.092 202.712
10 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 23

+1.141

1:46.687

 0.079 202.562
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