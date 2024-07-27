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تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن أمام بياستري في التجارب الحرة الثالثة التي شهدت رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في سبا

أنهى ماكس فيرستابن التجارب الحرة الثالثة في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، بالمركز الأول على متن ريد بُل، وسط هطول للأمطار ورفع العلم الأحمر لفترة طويلة أعاقت السائقين من تسجيل لفات سريعة أو إكمال برامجهم المقررة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

أوسكار بياستري سائق مكلارين سجل ثاني أسرع الأزمنة وأمام بيير غاسلي خلف مقود ألبين، بينما أكمل لاندو نوريس وإستيبان أوكون ترتيب المراكز الخمسة الأولى على متن مكلارين وألبين.

وشهدت الحصة أمطاراً غزيرة وحادثة كان بطلها لانس سترول سائق أستون مارتن، الذي تسبب برفع العلم الأحمر لأغلب ما تبقى من وقت.

مجريات الحصة

بدأت التجارب الحرة الثالثة على مسار مبلّل للغاية، وذلك تماشياً مع الأرصاد الجوية التي توقعت أمطاراً اليوم السبت على حلبة سبا-فرانكورشان.

ومن الجدير ذكره أن مرسيدس تراجعت عن التحديثات الجديدة التي جلبتها لسيارتها في بلجيكا، بعد أداء ضعيف يوم أمس الجمعة.

وفي مثل هذه الظروف، بدأ جميع السائقين لفاتهم على إطارات انترميديت، حيث كانت الصدارة المبدئية من نصيب ماكس فيرستابن على متن ريد بُل أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين بفارق ثانية و8 أعشار تقريباً، قبل أن يحسّن الأسترالي زمنه ليتقلص الفارق إلى ثانية وأربعة أعشار.

وكانت ظروف الرؤية صعبة للغاية وسط محاولات السائقين السيطرة على سياراتهم مع توقعات ببقاء الأمطار لعشرة دقائق أخرى أي بعد مرور ثُلث ساعة تقريباً.

العلم الأحمر

بعد مرور 12 دقيقة تقريباً، شوهدت سيارة أستون مارتن التي يقودها لانس سترول وقد تضرر الإطار ونظام التعليق الأماميان ما أدى لرفع العلم الأحمر مباشرة.

لكن ورغم إزالة السيارة عن المسار لكن بقي العلم الأحمر مرفوعاً حتى الدقائق الثلاث الأخيرة. وكانت بعض الفرق قد جهزت سياراتها استعداداً لإكمال لفة واحدة على الأقل قبل انتهاء الوقت المخصص من عمر الحصة.

وهكذا انتهت التجارب الحرة الثالثة مع فيرستابن أولاً أمام بياستري، بيير غاسلي (ألبين)، لاندو نوريس (مكلارين) وإستيبان أوكون (ألبين) بالمركز الخامس.

المركز السادس كان من نصيب شارل لوكلير على متن فيراري، أمام سترول (الذي تسبب بالحادثة)، فالتيري بوتاس (ساوبر)، لويس هاميلتون (مرسيدس) وسيرجيو بيريز (ريد بُل).

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التجارب الحرة الثالثة

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 4

2:01.565

   207.414
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 4

+1.433

2:02.998

 1.433 204.998
3 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 5

+1.610

2:03.175

 0.177 204.703
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 4

+1.807

2:03.372

 0.197 204.377
5 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 7

+3.685

2:05.250

 1.878 201.312
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 4

+4.468

2:06.033

 0.783 200.061
7 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 4

+4.472

2:06.037

 0.004 200.055
8 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 7

+4.927

2:06.492

 0.455 199.335
9 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 3

+5.186

2:06.751

 0.259 198.928
10 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 3

+5.538

2:07.103

 0.352 198.377
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