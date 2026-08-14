فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1
يرى ماكس فيرستابن أن فرناندو ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1، نظرًا إلى تقدمه في العمر.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن وماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
كما هو الحال مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الحالي، لم يحسم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل موقفه بشأن المشاركة في الموسم المقبل، رغم امتلاكه عقدًا حتى نهاية موسم 2028.
وقد عبّر السائقان عن افتقارهما للحماس تجاه قوانين الفورمولا 1 الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام.
وكان ألونسو قد أشار الشهر الماضي إلى أن مستقبله في الفورمولا 1 سيتحدد بناءً على مدى استمتاعه بقيادة السيارة، وليس على مركز أستون مارتن في ترتيب الفرق.
وعند تقييم مستقبل بطل العالم مرتين ورأيه تجاه القوانين الجديدة، قال فيرستابن: "أتفق معه تمامًا. هذا ليس ما تريده".
وأضاف: "بالطبع فرناندو يبلغ من العمر 45 عامًا، لذلك ربما يكون من الأسهل عليه أن يقول: سأعتزل، لأنه أنجز مسيرته بشكل أساسي. أتمنى أن أرى فرناندو يتسابق حتى يبلغ 60 عامًا، لكنني لا أعتقد أن ذلك واقعي في الفورمولا 1".
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وتابع: "بالنسبة إلى سائق سباقات حقيقي، الأمر صعب، وخصوصًا عندما لا تستمتع بالقوانين الجديدة، ولا تكون تنافسيًا في الوقت الحالي، فهذا أمر صعب للغاية".
وأكمل: "لأن فرناندو بالطبع لا يستحق أن يكون في المركز الـ 21. فرناندو يستحق أن يكون ضمن الخمسة الأوائل، على الأقل".
وكان فيرستابن من أبرز المنتقدين للقوانين الجديدة هذا العام، كما ألمح في السابق إلى إمكانية دفعها له نحو الابتعاد عن الرياضة.
لكن مع بقاء جزء كبير من مسيرته أمامه، أشار فيرستابن إلى أن وضعه لا يمكن مقارنته بسهولة بوضع ألونسو.
فقال: "أنا أبلغ من العمر 28 عامًا بالطبع، لذلك الأمر مختلف قليلًا. يمكنني التوقف بسهولة، ليست هناك مشكلة، لكنني أحب التسابق. وأنا أحاول فقط التعامل مع ما لدينا، رغم أن ما لدينا في الوقت الحالي ليس ما أحبه".
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