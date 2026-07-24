تتصدر حزمة التحديثات الضخمة التي جلبها أستون مارتن إلى جائزة المجر الكبرى المشهد هذا الأسبوع، إذ قرر الفريق القادم من سيلفرستون، خلافًا لمنافسيه، عدم تقديم تحديثات صغيرة على مدار عدة سباقات، بل جمع كل أعمال التطوير في سيارة جديدة تُعد عمليًا نسخة "إيه.إم.آر26 بي".

ويخوض سائقا أستون مارتن عطلة نهاية الأسبوع بهيكل جديد ومفهوم جديد للانسيابية، إضافة إلى فلسفة مختلفة لارتفاع السيارة عن الأرض، وفقًا لما أكده مايك كراك. في المقابل، بقي كل من علبة التروس ووحدة الطاقة دون تغيير، على أن تقدم هوندا أول تحديث ضمن برنامج ADUO في زاندفورت.

ويأمل الفريق أن يشكل هذا التطوير نقطة تحول حقيقية بداية من هذا الأسبوع، إذ لا يحتاج فقط إلى إثبات حدوث تقدم كبير أمام مالك الفريق لورانس سترول، بل أيضًا أمام فرناندو ألونسو.

ويرغب بطل العالم مرتين في رؤية بصيص أمل بعد النصف الأول الصعب من الموسم، لكنه أوضح سابقًا أن قراره بشأن مستقبله يعتمد على قوانين البطولة أكثر من اعتماده على مستوى تنافسية أستون مارتن.

وهو موقف أوضح فيرستابن أنه يتفهمه تمامًا، قائلًا: "نعم، أتفق معه تمامًا. هذا ليس ما تتمناه. بالطبع فرناندو يبلغ 44 عامًا، ولذلك ربما يكون من الأسهل بالنسبة إليه أن يقول: سأعتزل، لأنه حقق بالفعل كل ما يمكن تحقيقه في مسيرته".

وأضاف: "أتمنى أن أرى فرناندو يتسابق حتى يبلغ الستين من عمره، لكنني لا أعتقد أن ذلك واقعي في الفورمولا 1".

وكما هو معروف، لا يعد فيرستابن أيضًا من مؤيدي قوانين 2026 الحالية، لكنه يبدو مستعدًا للاستمرار في البطولة، موضحًا أن وضعه يختلف عن وضع ألونسو.

حيث قال: "أنا أبلغ 28 عامًا، لذلك الوضع مختلف قليلًا. بالطبع يمكنني الاعتزال بسهولة، ليست هناك مشكلة، لكنني أحب التسابق. أحاول فقط التأقلم مع ما نملكه حاليًا، رغم أن ما لدينا الآن ليس ما أحبه".

ورغم أن سيارة "آر.بي22" لم تكن بالمستوى الذي يطمح إليه، فإن فيرستابن لا يزال ينافس في المقدمة، وهو ما لم يكن متاحًا لألونسو حتى الآن في موسم 2026، رغم اعتقاده أن مستوى الإسباني يستحق أكثر بكثير.

فقال: "عندما تكون متسابقًا حقيقيًا، يصبح الأمر صعبًا للغاية، خاصة عندما لا تستمتع بالقوانين الحالية، ولا تمتلك سيارة تنافسية".

وتابع: "إنه موقف صعب، لأن فرناندو، بكل تأكيد، لا يستحق أن يكون في المركز الحادي والعشرين. فرناندو يستحق أن يكون ضمن الخمسة الأوائل، على أقل تقدير".

هذا ولا يزال ألونسو يحظى بإشادة كبيرة من زملائه السائقين بفضل مهاراته في السباقات، لكن تقييم سرعته المطلقة وهو في الرابعة والأربعين من عمره يبقى أمرًا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا، في ظل الوضع الحالي لأستون مارتن.

ويبقى زميله لانس سترول المعيار الحقيقي الوحيد للمقارنة، إذ يتفوق ألونسو عليه في المواجهات بينهما في التصفيات بنتيجة 8-2 حتى الآن هذا الموسم.