فيرستابن: ألونسو لا يريد العودة إلى سباق لومان 24 ساعة "إلا معي"

شارك ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" خلال الفترة التي أمضاها خارج سباقات الفئة الملكة.

وأحرز الإسباني الفوز مرتين بنسختي 2018 و2019 من سباق التحمل الأشهر في العالم على متن تويوتا، إضافة للفوز بلقب البطولة أيضاً.

ولم ينفِ إمكانية العودة للمنافسات في المستقبل حتى وإن كان ما يزال مشاركاً في الفورمولا واحد.

وبعد انتهاء موسم 2023 في الفورمولا واحد، علّق ألونسو قائلاً: "قد أشارك. شاركت في بطولة العالم لسباقات التحمل وكذلك في الفورمولا واحد. لمَ لا أشارك في سباق واحد فقط؟".

لكن، وفقاً لـ فيرستابن، فإن ألونسو يريد مشروعاً مشتركاً، حيث كشف أن الإسباني لن يعود للمشاركة إلا معه.

حيث صرّح على هامش حدث "يوم شكر هوندا" في اليابان، قائلاً: "أرغب بالتأكيد المشاركة في سباق لومان".

وأكمل: "لقد تواجدت هناك بالفعل، حين كان والدي يشارك. الأجواء رائعة مع الكثير من الناس أيضاً. القيادة في الليل وأثناء الشروق، أعتقد أنها ممتعة حقاً".

وأردف: "تكلمت مع فرناندو حول ذلك. قال بأنه لن يشارك مجدداً إلا معي. قلتُ ’واو، سيكون ذلك رائعاً حقاً!’".

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطرَح فيها فكرة مشاركة فيرستابن في سباق التحمل العريق، حيث تكلم سابقاً عن رغبته بتجربة سباقات وبطولات مختلفة في الوقت المناسب.

لكن وعلى عكس ألونسو، فإن النجم الهولندي لا يحبّذ فكرة خلط الفورمولا واحد بسباقات أخرى، حيث يمتلك عقداً حتى نهاية 2028 مع فريقه الحالي ريد بُل.

"لا أعتقد أنني أريد ذلك، لأنك ترغب بالتركيز على أمر واحد بالكامل. وحين تتجه للمشاركة في سباق واحد فقط فإنك لن تكون مستعداً بشكل جيد" قال فيرستابن.

وأجاب حين سُئِل إن كان يرغب بالقيادة كزميل إلى جانب ألونسو: "في حال واصل فرناندو المشاركة، فإنني واثق من أنه سيبقى تنافسياً حتى عمر الخمسين، كما هو حاله الآن!".