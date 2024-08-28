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فيرستابن: ألونسو كان ليحرز ثمانية ألقاب في ظروف مناسبة

يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن فرناندو ألونسو كان ليحقق المزيد من الألقاب لو سارت الظروف بشكل صحيح.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

صنّف فيرستابن، ألونسو بطل العالم مرتين، كأحد أفضل خمسة سائقين في تاريخ الفورمولا واحد.

ضمن معرض كلامه مع Mundo Deportivo، عبّر الهولندي بطل العالم ثلاث مرات عن إعجابه بالإسباني المخضرم.

حيث قال: "لو كان أكثر حظاً في مسيرته، ولو اتخذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، أنا واثق أنه كان ليصبح بطل عالم ثماني مرات".

وأكمل: "لكن المسألة لا تتعلق بعدد البطولات. ليس بعدد الألقاب وحسب، وهذا هو الحال في جميع الرياضات".

وتابع: "هل يعتبر الفريق الذي أحرز ستة ألقاب أو عدة كؤوس، الأفضل؟ بالطبع لا. هناك الكثير من الجهود مع العمل الجماعي للفريق، جميعها عوامل تلعب دوراً".

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وأردف: "لهذا السبب أعتقد أن ألونسو بالتأكيد أحد أفضل السائقين في التاريخ، لأنه سريع جداً في أيّ مكان يشارك فيه".

واسترسل: "كي تفوز بالسباقات فإنك بحاجة للسيارة المناسبة، وللأسف لا يمكنك أن تحصل عليها دوماً".

وأضاف: "فرناندو مقاتل. ولطالما كان سائقاً مرناً. نعرف أنه سائق قاد العديد من السيارات".

واستكمل: "إنه جيد جداً في الفورمولا واحد، الراليات، سباقات التحمل وغيرها".

واختتم: "بالنسبة لي، تلك إنجازات لا يستطيع الكثير من السائقين تحقيقها".

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