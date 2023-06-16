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فيرستابن: ألونسو "المتوحش" يستحق فوزاً في الفورمولا واحد

كشف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه سيكون مسروراً برؤية فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن يحرز الفوز في أحد السباقات في حال أفلتَ الفوزُ من براثن فريقه.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وماكس فيرستابن، ريد بُل

يبدو الهولندي سائراً على طريق تحقيق لقبه الثالث في الفئة الملكة هذا الموسم مع ريد بُل التي تحلق في عالمها الخاص حالياً.

هذه الأفضلية الكبيرة منحت ريد بُل فرصة الفوز بكل السباقات حتى الآن مع إمكانية مواصلة ذلك حتى نهاية الموسم، ما قد يعني رقماً قياسياً لم يُسجل من قبل في تاريخ البطولة منذ إنشائها.

وقلل فيرستابن من فرص حصول ذلك، حيث يعتقد بأن تحقيق مثل ذلك ليس بالمهمة اليسيرة.

وحين سُئِل عن السائق الذي يود رؤيته على العتبة الأولى لمنصة التتويج في حال لم تفلح ريد بُل بالفوز بأحد السباقات، كان رده واضحاً: ألونسو.

حيث قال: "فرناندو. أنا أحبّه. إنه متسابق حقيقي وأعتقد أنه يستحق ذلك".

وأكمل: "إنه لا يستسلم على الإطلاق. ومن الواضح أنه يحب الرياضة ويجعلك تفكر ’يا إلهي، بعد كل تلك السنوات مع سيارة غير قادرة على الخروج من معركة الوسط، ربما تفقد بعضاً من ذلك الحب’".

وتابع: "لكنه متسابق حقيقي. إنه متوحش. لذا نعم، السائق الوحيد الذي أحب رؤيته يفوز هذا الموسم، هو فرناندو".

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وكشف فيرستابن أنه بالفعل يودّ معركة أكثر ضراوة على الانتصارات.

فقال: "أعتقد أنه من الجميل أحياناً خوض منافسة قوية، بصراحة. استمتعت بالطبع بموسم 2021. وكذلك بموسم 2022".

وأكمل: "بالطبع، في البداية، عانينا من مشاكل الموثوقية، كانت السيارة ثقيلة بعض الشيء لكنها سرعان ما هيمنت على المنافسة".

وتابع: "أتفهم أن البعض قد يجد المنافسة مملة حالياً بوجود فريق واحد مسيطر. لذا آمل تواجد عدة فرق في حال واجهتنا مشكلة ما أو لم ننجح باستخلاص كامل قدرات السيارة، فسيكون هناك فريق آخر جاهز لاقتناص الفرصة".

لكن فيرستابن أكد أنه ورغم ذلك، فإن الفوز ليس مملاً على الإطلاق.

حيث قال: "كلا. الفوز أفضل من أي شيء آخر".

وأكمل: "بالنسبة لي، أنا متحفز بشكل أكبر لأنك تعلم بامتلاكك لسيارة قادرة على الفوز".

واختتم: "حين تصل إلى سباق وتعلم أن المركز الخامس هو أقصى ما يمكن، سيكون ذلك أقل تحفيزاً من معرفتك بأن السيارة قادرة على الفوز".

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