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فيرستابن: أكون سعيدًا عندما أتسابق، وكيلي هي أكثر من يفهمني

أكد سائق ريد بُل ماكس فيرستابن أن شريكته كيلي بيكيه هي أكبر داعم له، والأكثر تفهمًا لطبيعة حياته المزدحمة في عالم السباقات.

أحمد مجدي

منشور: 16-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وكيلي بيكيه

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

في ظل روزنامة الفورمولا 1 المزدحمة خلال فصل الخريف، لا يتبقى سوى عطلتَي نهاية أسبوع من دون سباقات، إحداهما هذا الأسبوع والأخرى في منتصف نوفمبر.

وبينما يتوجه العديد من السائقين إلى منازلهم لقضاء الوقت مع عائلاتهم وأصدقائهم، يستعد ماكس فيرستابن للمشاركة في سباق ضمن تحدي العالم لسباقات جي تي في بورتيماو خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.

وسُئل السائق الهولندي عن موقف شريكته كيلي بيكيه من هذا الجدول المزدحم، وتحديدًا عن توجهه لخوض سباق جديد بدلًا من العودة إلى المنزل وقضاء الوقت مع أطفالهما.

حيث قال فيرستابن: "تنحدر كيلي من عائلة لها تاريخ طويل في عالم السباقات، فقد شاركت عائلتها في رياضة المحركات لسنوات عديدة. ولهذا السبب، أعتقد أنها تفهم مدى انشغالي أكثر بكثير مما قد يفهمه معظم الناس".

وأضاف: "نحاول معرفة ما يناسبنا في مثل هذه الظروف. وفي النهاية، هي تعرف أنني بحاجة إلى الشعور بالسعادة، وهذا أمر مهم لكلينا".

وتابع: "نحاول دائمًا الوصول إلى أرضية مشتركة تتيح لنا قضاء أكبر وقت ممكن معًا. ويتطلب ذلك بعض التنازلات من جانبينا".

واختتم: "لكن كيلي لا تنزعج من الأمر، فهي تحب السباقات أيضًا، وهذا يجعل الأمور أسهل بكثير بالنسبة إلينا".

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